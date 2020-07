Românii nu au limite! Câți bani a dat un bărbat într-o zi în Mamaia

Starea de alertă le permite românilor să revină la micile bucurii, în special la petrecerile fără sfârșit din sezonul estival. Cum s-au fălit oamenii în timpul unei distracții la mare? Câți bani au lăsat pe litoralul românesc?

Starea de urgență a luat sfârșit de pe data de 15 iunie, deși se zvonește că noi restricții vor apărea din cauza numărului de infectări, românii mai profită cât mai pot de libertate. S-a dat startul distracției pe litoral, iar oamenii petrec fără rezerve. Plajele din Mamaia au fost pline ochi, iar în weekend în cluburile de fițe abia dacă se mai zărea vreun loc. Sâmbătă, 27 iunie, toate șezlongurile erau rezervate, șampania curgea neîncetat în toiul nopții, iar valurile îi cuprindeau pe cei mai boemi nerăbdători să privească răsăritul.

Prețurile piperate aduc din nou afaceriștii pe linia de plutire măcar, după perioada grea din timpul pandemiei. Un șezlong ajunge la 70 de lei, iar un baldachin la peste 100 de lei. Una din zonele cele mai vizitate de vedete este Asylum Beach. De asemenea, dacă oamenii vor ceva palpitant de făcut, trebuie să scoată din buzunar 200 de lei pentru skyjeturi, pentru doar 10 minute. Pentru jumătate de oră prețul este de 400 de lei. Dacă acesta se răstoarnă și vine un angajat să îl repună în poziție, te costă încă alți 400 de lei.

”O apă la 0,75 a costat 20 de lei, dar era Badoit. 100 de grame din peștele casei (biban de mare) era 28 de lei și am plătiti pentru o bucată: 200 de lei. Prețurile sunt extrem de mari, însă condițiile bune. Angajații atenți, băuturile ți le aduc în frapieră, cu gheață. Dar, a fost dezamăgitor în dimineața de sâmbătă, când am ajuns acolo și ni s-a spus că nu mai sunt locuri libere. De ce? Pentru că erau rezervate toate șezlongurile. Atunci le-am spus: ok, noi am fost și ieri, de ce nu ni s-a spus că a doua zi este cu rezervare? Dacă eram informați, știam să acționăm în consecință. Nu au știut cum să răspundă…”

Un turist (Sursa: Replica)