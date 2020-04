Minodora, în doliu. Pierdere enormă pentru familia cântăreței

Minodora este în doliu. Artista, împreună cu soțul ei, Liviu, au ținut tragedia doar pentru ei, până acum. „Suntem triști, îți dai seama, era ca și mama mea.”

Minodora este în doliu, căci soacra sa, mama lui Liviu Mihon, s-a stins din viață. Înmormântarea a avut loc în urmă cu nouă zile, la Timișoara. Interpreta de muzică de petrecere nu a participat la funeralii, ci doar soțul ei. Cei doi au ținut tragedia doar pentru ei, preferând să sufere în tăcere, până acum.

Minodora a vorbit pentru prima dată despre această dramă: „Suntem triști, îți dai seama, era ca și mama mea”, adăugând că a avut o relație extrem de apropiată cu soacra ei.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2009 și sunt mai fericiți ca niciodată, îndeosebi pentru faptul că în viața lor a apărut și un copil. Cu toate acestea, relația cu Liviu a întâmpinat inițial o serie de dificultăți, pentru că bărbatul nu era tocmai pe placul mamei cântăreței.

În timp, a ajuns să îl îndrăgească, iar neînțelegerile au dispărut, povestește Minodora cu sinceritate într-un interviu acordat recent. Aceasta a menționat, totodată, că i-a reproșat lui Liviu faptul că nu a îndrăznit să o ceară în căsătorie mai devreme.

„Mamei nu i-a convenit că nu e mai înfipt, mama s-a obişnuit cu Liviu greu, dar acum nu-mi dă voie să mai ţip la el. A ajuns să ţină la el. Pe soţul meu l-am cunoscut la Timişoara. A fost gelos şi l-am educat în acest sens, încă de la începutul relaţiei…. Noi ne-am luat obligat, am suferit foarte tare, îmi doream şi eu un inel, un trandafir, un inel într-un tort. Am rămas însărcinată şi venea botezul şi am zis: dar nuntă nu facem? Eu am organizat totul”, a povestit artista.