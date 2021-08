Ministrul Mediului, despre scumpirea alimentelor în România. Pâinea specială pe care o consumă

Ministrul Mediului vine cu precizări despre sumpirea alimentelor pe care o resimt puternic toți românii. Ce spune oficialul despre cumpărăturile săptămânale și ce pâine specială consumă?

Ministrul Mediului a oferit câteva declarații despre scumpirea alimentelor. Oficialul a declarat că nu el se ocupă cu cumpărăturile, dar este evidentă majorarea acestora. Acesta a subliniat triplarea prețului masei lemnoase, prețul cherestelei sau prețul fierului beton.

De asemenea, a mai adus în prim-plan scumpirile care au avut loc și în dreptul apei minerale. Oficialul consumă doar pâine cu cartofi, iar prețurile sunt altfel.

Ministrul a mai adăugat și că factura la curent a crescut și ea pentru că valoarea ei timp de un an a variat între 100 și 120 de lei, iar acum a avut parte de una de 1.900 de lei. Cel din urmă a precizat că între timp soția sa a schimbat furnizorul la energie.

„Am schimbat prea târziu contractul sau furnizorul de energie electrică, drept urmare, vreun an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei, de 120 de lei, după care am primit una de 1.900 de lei.

De la 120 de lei pe un fel de pauşal probabil. Ştiu, pentru că eu am plătit factura. Deci, a fost o regularizare. Am plătit pauşal în fiecare lună 120 de lei. S-a mirat soţia mea că factura este prea mică până a venit factura de corecţie de 1.900 de lei”

Tanczos Barna