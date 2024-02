Milionarul Nick Rădoi, diagnosticat cu cancer la colon, susținut la greu de o fostă iubită. O știți și de la Survivor: ”Dacă se opera în România, nu mai era în viață!” EXCLUSIV

Celebrul milionar Nick Rădoi (63 de ani), stabilit în America, a recunoscut că se luptă cu o boală gravă, cancer la colon. Fosta lui iubită, solista de muzică populară Alina Radi, pe care o știți și de la Survivor (PRO TV), ediția 2023, ne-a vorbit despre starea de sănătate a omului de afaceri, după operația suferită în Mexic. Chiar dacă povestea de dragoste a luat sfârșit, între ei a rămas o prietenie de suflet, pe viață.

Alina Radi, fosta iubită a lui Nick Rădoi, nu este străină de faptul că vestitul milionar român, stabilit în America, a fost diagnosticat anul trecut cu o boală grea: cancer la colon. Mai mult, îl susține acum, în această perioadă cu emoții, demonstrând că povestea lor de dragoste s-a transformat în prietenie.

”Știu că a fost diagnosticat cu boala asta gravă, cancer de colon. Noi, deși nu mai suntem împreună, pentru că e greu cu o iubire la distanță, am rămas foarte buni prieteni, am păstrat legătura, am vorbit cu el și cât timp a fost internat, l-am susținut.

Solista de petrecere Alina Radi este de părere că, dacă Nick Rădoi n-ar fi fost operat în Mexic, unde i s-a descoperit acea tumoare canceroasă, iar mai apoi tratat în America, unde locuiește încă din anii tinereții, viața milionarului român ar fi fost în pericol.

Dar și Alina Radi, fosta concurentă de la ”Survivor”, s-a confruntat cu probleme de sănătate, ba chiar a fost suspectă de cancer. După efectuarea analizelor, a răsuflat însă ușurată.

”Da, am avut probleme, m-am și speriat, un nodul la gât. Era vorba însă despre glanda tiroidă, acum sunt bine. Am mai și dat jos câteva kilograme. La Survivor am slăbit vreo 7 kilograme, iar acasă am mai dat jos vreo 3, acum sunt tocmai bine. Mănânc mai puțin și mai sănătos, ca să nu mă mai îngraș, să mă mențin”, ne-a mai menționat Alina Radi, în exclusivitate pentru Playtech Știri.