Un milionar român a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă. Prin ce calvar a trecut, a vorbit despre momentele chinuitoare

Un milionar român trece prin clipe de groază de când a aflat că este bolnav. Bărbatul a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă și a trecut printr-un adevărat calvar timp de luni buni. Cum a primit vestea și ce tratamente grele a făcut vedeta.

Nick Rădoi, un om de afaceri cu o viață agitată și plină de succes în Statele Unite, a fost lovit de o veste devastatoare vara trecută. În vârstă de 63 de ani, el a fost diagnosticat cu cancer de colon, o descoperire surprinzătoare făcută în timpul unei operații de apendicită.

Această întâmplare nefericită a marcat un punct de cotitură în viața sa, determinându-l să reflecteze profund asupra priorităților și valorilor sale. Începutul suferinței sale a avut loc în luna august a anului precedent, când Rădoi a început să resimtă dureri abdominale.

După consultarea medicilor din Mexic, țara în care locuia la acea vreme, s-a crezut că problema era legată de apendicită și s-a decis să fie operat imediat. Cu toate acestea, în timpul intervenției chirurgicale, s-a descoperit că nu era vorba de apendicită, ci de o tumoră impresionantă de 9 cm pe colon.

Momentul în care a aflat de diagnosticul său a fost unul șocant și tulburător pentru Nick Rădoi. În timp ce se afla pe masa de operație, în timp ce medicii se pregăteau să înlăture apendicele inflamat, au fost surprinși să descopere această tumoare periculoasă. Operația simplă la care se aștepta să dureze o oră, s-a transformat într-o intervenție îndelungată, care a durat opt ore și jumătate.

Însă calvarul lui Rădoi nu s-a încheiat odată cu operația. A urmat o perioadă de trei luni chinuitoare de chimioterapie, în care a trebuit să lupte împotriva acestei boli insidioase și să își recupereze sănătatea. Pentru el, această experiență a fost cu adevărat una traumatizantă, fiind la limita dintre viață și moarte.

„Eu am dispărut din presă de un an de zile. Problema care a fost: eram în Mexic și a început să mă doară jos, în partea dreaptă, sub stomac. Aveam dureri mari, m-au dus am făcut o analiză, un CT, m-au băgat într-un tub, și diagnosticul lor a fost că am probleme cu apendicita.

Am fost de acord să fac operația aici, în Mexic. Operația era una simplă, am fost la un spital foarte bun aici, o doctoriță foarte bună, dar s-a întâmplat că, în timpul operației, nu a fost apendicita și a găsit o tumoare pe colon de 9 cm.

Doctora a sunat-o imediat pe fiica mea, care e doctor, și ea și-a dat acordul să-mi scoată tumora. Eu eram pe masa de operație, iar intervenția care trebuia să dureze o oră, a durat, de fapt, opt ore și jumătate”, a povestit Nick Rădoi, pentru Click!