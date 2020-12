Milionarul care se dă la Ioana, soția lui Ilie Năstase. Tenismenul a făcut o criză de gelozie

Momente grele pentru unul dintre cei mai mari jucători români de tenis din istorie. Ioana, soţia lui Ilie Năstase, este curtată de un milionar, spre disperarea tenismenului care a făcut o adevărată criză de gelozie.

Are 48 de ani, este bunică, e o brunetă focoasă şi încă admirată de bărbaţi. Ioana Năstase primeşte complimente de la un milionar, spre disperarea lui Ilie Năstase care a făcut o criză de gelozie cruntă. Se pare că bărbatul ar fi chiar fostul iubit al femeii – Nick Rădoi, lucru care l-a scos din minţi pe fostul tenismen.

Gelos peste măsură şi conştient de frumuseţea soţiei sale, Ilie Năstase a avut o reacţie total neaşteptată la vederea comentariilor lăsate de afacerist pe paginile de socializare ale brunetei. Chiar dacă cei doi nu mai sunt împreună, au lăsat resentimentele deoparte şi au rămas în relaţii bune. Mai mult, ţin legătura, îşi urează toate cele bune de sărbători sau cu ocazia zilelor de naştere.

Da, este adevărat că între noi a fost o relație serioasă. Dar am fost adulți și am reușit să vorbim frumos”, a spus Nick Rădoi.

“Trebuie să îi transmit un mesaj lui Ilie Năstase pentru că văd că el continuă să mă jignească. Nu văd de ce ar avea un motiv să acționeze așa. El știe prea bine că între mine și Ioana, când ne-am despărțit, a rămas o prietenie, un respect între noi. Eu m-am bucurat enrom de mult când am auzit că Ioana a făcut un legământ cu Ilie și s-a măritat. Pentru că știam că își dorește acest lucru.

Deşi au avut o relaţie de câţiva ani, se pare că cei doi nu au reuşit să ajungă la un acord în ceea ce priveşte o căsătorie. Din acest motiv, au ales să îşi spună “La revedere!” şi fiecare şi-a văzut de propriul drum în viaţă. După jignirile aduse de fostul mare tenismen, Nick Rădoi a dorit să explice că nu ar putea avea niciodată o relaţie cu o femeie căsătorită. Drept urmare, Ilie Năstase nu are niciun motiv de îngrijorare.

“Niciodată nu a fost nimic ieșit din comun și în al doilea rând nu am fost o persoană și niciodată nu am să fiu care să se dea la o femeie căsătorită și asta nu se va întâmpla niciodată. Sunt convins că și Ioana poate confirma acest lucru. Eu nu văd motivul pentru care Ilie a ajuns să înjure. Nu înțeleg motivul de ce face așa ceva. Ideea este că nu are rost să mă jignească sau să se îngrijoreze vreodată. Cred că de data asta se simte pe locul 2. Cred că asta este problema lui”, a mai spus afaceristul, conform SpyNews.ro.