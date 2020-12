Ilie Năstase, surprins în cel mai nepotrivit moment. Viciul marelui sportiv român

Ilie Năstase, în afară de realizările din tenisul mondial, mai este cunoscut și pentru alte lucruri. În afară de caracterul vulcanic, care i-a adus și neplăceri, fostul mare tenismen este cunoscut și pentru fumatul excesiv. De data asta, însă, i s-a alăturat și noua sa soție, Ioana, și ea fiind o împătimată fumătoare.

Este cunoscută personalitatea sa vulcanică și ieșirile sale nervoase, mai ales când se află pe terenul de tenis. Dar, printre pasiunile sale recente, în afară de tenis și femeile fruumoase, se numără și fumatul.

Recent, fostul mare tenisman împreună cu noua sa soție, Ioana, au fost surprinși de Spynews, la terasă bucureșteană, relaxați și aparent fericiți. Cei doi au mai făcut obiectul presei de cancan, după ce anunțaseră că se căsătoresc, apoi s-au despărțit, ca ulterior să se căsătorească.

De data asta însă, au intrat în vizorul Spynews pentru altceva. Cei doi au fost surprinși la o terasă din București, stând la masă și fumând țigară după țigară. În afară de acest aspect, paparazii au mai observat că Ilie Năstase și-a schimbat și look-ul, tunzându-și părul lnug cu are ne-a obișnuit în ultima vreme.

Lăsând la o parte restul, cei doi păreau a fi liniștiți, fericiți, văzându-și de pasiunea lor, fumatul. Dar, noua sa pasiune este una recentă, deoarece nu de mult, Ilie povestea că nu a fumat niciodată, ceea ce acum pare o adevărată surpriză.

”Nici țigara nu mi-a plăcut. Erau mulți. Și Țiriac fuma. Când era pauză la 2-1, la seturi, ieșea, fuma o țigară și bea o cafea. Nu am fumat deloc, nu. Am stat pe lângă fumători și mă mai duc pe la medic și mă controlezi. Îmi zice >. Eu îi zic că nu. > Eu îi zic că da. > Am avut un manager, prieten, care fuma în avion. Și nu fuma el, fumau toți.”, declara celor de la Prosport.