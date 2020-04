Milioane de români i-au văzut chipul, dar puțini știu cine este. Bărbatul a cărui poză a stat 22 de ani în vitrinele frizeriilor

Foarte mulți români îl știu pe bărbatul a cărui poză a stat 22 de ani în vitrinele frizeriilor. Mulți au cerut să fie tunși ca el, deoarece era ultima modă în comunism, cea prezentată de el. Bărbatul nu a primit niciun ban pentru asta, dar a avut alte beneficii.

Cine este bărbatul a cărui poză a stat 22 de ani în vitrinele frizeriilor

Îl cheamă Constantin Rogin și are acum 70 de ani. A fost sportiv, cascador, dar ca să fie model și să ajungă în geamurile a tuturor frizeriilor din țară a suportat mult, deoarece procesul a fost unul extrem de serios, iar participanți au fost mii de tineri din toată țara. Culmea, nu a primit niciun leu pentru efortul depus.

Bărbatul a povestit pentru adevărul.ro cum a ajuns să fie selectat. „Cum a început totul? Printr-o întâmplare. Ieşeam într-o zi de la «Patria», fusesem la un film, când m-a acostat unul pe stradă. M-a analizat pe toate părţile – de am crezut că se dă la mine şi eram gata-gata să-i aplic o corecţie – şi m-a întrebat dacă nu vreau să particip la un concurs de coafură şi frizerie. Am evitat să-i dau un răspuns ferm şi m-am dus acasă, unde i-am povestit mamei ce şi cum. Şi ea mi-a zis: «Băi, sălbaticule, du-te, că doar nu te mănâncă omul. E un concurs». Şi m-am dus. M-am lăsat tuns de Teodor Dragomir, că aşa îl chema pe individ, frizerul de la «Lido», am stat pe scaun ore-n şir, de mi-au amorţit toate alea. Abia reuşeam să merg la toaletă.

De la model, la cascador și schimbaș de valută

Imaginează-ţi că eram sute de candidaţi, era o sală imensă, iar până când venea comisia la fiecare te apuca plânsul. În sfârşit, am luat locul I pe Sectorul 1, după care, peste ceva timp, locul I pe Bucureşti, iar apoi, după încă o lună, locul I pe ţară. Ultima etapă s-a ţinut la Constanţa. Îi ziceam mamei: «M-am săturat, nu mă mai duc nicăieri, nu mai pot!». Măcar de aş fi luat şi eu nişte bani, dar n-am văzut o leţcaie! După vreo trei săptămâni, vine o vecină la noi: «Vecină, vecină, l-am văzut pe fi-tu!». Unde l-ai văzut, zice mama, că e-n casă şi doarme?! «E în poză la frizerie!». M-a trezit mama din somn, m-am îmbrăcat repede şi m-am dus la frizeria de la mine din cartier. Când m-am văzut în vitrină, am rămas cu gura căscată! Nu mă aşteptasem la aşa ceva, îţi dai seama că nu-mi spusese nimeni nimic…Ei, din momentul ăla au tăbărât femeile pe mine!“, a povestit Rogin.

După ce i-a apărut poza în toate frizeriile din România și a fost asaltat de foarte multe ”tovarășe”, Constantin Rogin a fost șofer la Oficiul Naţional de Turism, unde a cunoscut mulți străini și a făcut speculă cu dolari, lucru foarte dificil în comunism. S-a îmbogățit din schimbul valutar ilegal, dar a ajuns să facă cascadorii în peste 60 de filme. I-a cunoscut pe cei mai mari regizori români, dar a lucrat și cu regizori de peste hotare.