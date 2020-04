Secrete din comunism. Cum îl umilea Elena pe Nicolae Ceaușescu, în văzul tuturor

Elena Ceaușescu avea o încredere de sine de fier și se credea superioară chiar și în fața soțului său. Mulți dintre apropiații cuplului și nu numai credeau că fost doamnă a țării îl avea la mânî cu ceva. Cum îl umilea în public și îl punea la colț la fiecare eveniment unde o deranja?

Elena Ceaușescu făcea ce făcea și lăsa de înțeles că era mai presus decât soțul ei. Fostul președinte al României era ținut din scurt de fosta primă doamnă care îl umilea chiar și în văzul tuturor atunci când avea dorința și pentru a răspândi ideea de supremație asupra bărbatului pe care-l deține, primul om în stat.

Despre Elena se știa că este antisemită, o femeie extrem de rece, rea, invidioasă și cu un comportament necioplit, deși trebuia să fie un exemplu pentru românce. Soția fostului ministru de Externe George Macovescu, Emilia Macovescu, a dezvăluit câteva din secretele din casa soților Ceaușescu. Nicolae o mai critica și el pe soția sa, în special atunci când se băga acolo unde nu-i fierbea oala. Ccu toate astea, cea care cânta în casă era totuși găina.

„Soţul meu a crezut întotdeauna că Elena îl are la mână cu ceva pe Nicolae Ceauşescu. Pentru că într-una dintre vizitele oficiale, când el s-a întors de la o întâlnire care era programată cu un preşedinte, ea, care nu fusese chemată, i-a spus, de faţă cu toţi:„Dragă, dar tu unde te trezeşti? Ai pornit la drum singur, nu cu mine? Ia vezi, că acum schimb foaia, unde te trezeşti tu?” Au înlemnit toţi:Oprea, soţul meu, Verdeţ. Şi soţul meu a spus tot timpul:„Nu ştiu cu ce îl are la mână ea, dar îl are la mână cu ceva cu care-l şantajează”

Emilia Macovescu