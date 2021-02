Miliardarul României care vrea să-l ajute pe Irinel Columbeanu. Fostul Monicăi Gabor revine în afaceri

După o lungă perioadă în care a fost în pragul sărăciei, Irinel Columbeanu pare-se că și-a revenit. Până de curând nimeni nu a șitut nimic de noul proiect la fostului miliardar. Cel care a dat vestea a fost Șefan Mandache, omul de afaceri din Călărași.

A fost la un pas de sărăcie, după ce a pierdut aproape toată averea. Ultimul bastion, celebra sa vilă din Snagov a luat anul trecut foc, și nu a mai rămas aproape nimic din ea. Dar, cu toate astea, se pare că Irinel Columbeanu este pe cale să-și revină. Cel care a povestit despre intenția de a revenii a fost, surprinzător, Ștefan Mandache, omul de afaceri din Călărași care i-a stat aproape zilele acestea.

Am reușit să-l cunosc mult mai bine și sunt resemnat cât de mult (și de ușor) se minte în societatea românească atunci când unii se agață de un sâmbure de scandal. În opinia mea, potențialul proiectului său actual este foarte mare și cred că se va reinventa ușor întrucât muncește cu patimă la scrierea unei cărți. Și credeți-mă, are ce să scrie în ea.”, a povestit Ștefan Mandache.

„Irinel Columbeanu este dovada indubitabilă: în România ești criticat masiv indiferent de situație. Fie ai bani să-i învârți cu lopata, fie ai pierdut totul. Judecata de pe margine atinge cote gigantice, chiar dacă ești sărac sau bogat. Am avut discuții consistente cu domnul Columbeanu.

Dacă până recent nu se știa nimic despre acest nou proiect al fostului afacerist în imobiliare, Irinel Columbeanu, acum totul a ieșit la suprafață. Confirmarea a venit chiar de la afacerist, fiind întrebat de redacția Playtech.ro despre noul proiect. Afaceristul a răspuns direct și sincer, declarându-ne că:

“Da, este adevărat, este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Ideile sunt proprii. Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu.

Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec.”, a declarat Irinel Columbeanu.