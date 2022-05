Mike Hagerty a murit la 67 de ani. Informații de ultimă oră despre decesul actorului

Mike Hagerty, care a jucat în serialul Friends, a murit la 67 de ani. Anunțul trist a fost făcut de colega sa, Bridget Everett, care a scris un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale. Toate informațiile de ultimă oră despre decesul actorului, în articolul de mai jos.

Este doliu în lumea actorilor după ce s-a aflat că Mike Hagerty, recunoscut pentru rolul pe care l-a jucat în serialul Friends, a decedat la vârsta de 67 de ani. Colega actorului a făcut anunțul trist pe rețelele sociale.

Bridget Everett spune că l-a îndrăgit pe Mike Hegerty în momentul în care l-a cunoscut.

„Era atât de special. Cald, amuzant, nu am întâlnit niciodată un așa om. Suntem devastați că a trecut în neființă. Mike a fost adorat de toată distribuția și echipa de la Somebody Somewhere. Gândurile noastre sunt la soția și familia lui”, au scris colegii de la Somebody Somewhere, ultima producția în care Mike Hagerty juca.