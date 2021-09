Tragedie în lumea filmului. A murit actorul celebru din ‘Sex and the city’

Tragedie la Hollywood! A murit actorul celebru din „Sex and the city”. A interpretat unul dintre cele mai iubite personaje ale celebrului serial american. Fanii sunt șocați de vestea tristă făcută de fiul acestuia.

A murit un celebru actor din „Totul despre sex”

Willie Garson, un actor cunoscut mai ales pentru rolul lui Stanford Blatch în „Sex and the City” și Mozzie în „White Collar”, a murit. Avea 57 de ani.

Un membru al familiei lui Garson a confirmat moartea lui. Cauza nu a fost dezvăluită deocamdată.

„Te iubesc atât de mult, tată. Odihnește-te în pace și mă bucur atât de mult că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile și ai reușit să realizezi atât de multe”, a scris fiul său, Nathen Garson, pe Instagram. „Sunt atât de mândru de tine.”, a completat acesta.

Era foarte apropiat de actrița Sarah Jessica Parker

În serialul extrem de popular „Totul despre sex”, Willie Garson l-a interpretat ​​pe agentul de talente Stanford, cel mai inteligent și elegant prieten de sex masculin al lui Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Garson a reluat rolul din filmele francizei, „Sex and the City” și „Sex and the City 2”, iar recent filmase seria viitoare „And Just Like That”.

Ce a apărut pe HBO după moartea actorului

Un purtător de cuvânt al HBO / HBO Max a confirmat, de asemenea, moartea lui Garson. Celebrul canal de televiziune a onorat contribuțiile actorului la unul dintre cele mai iconice emisiuni ale sale într-un comunicat.

„Willie Garson era în viața reală ca pe micul ecran, un prieten devotat și o lumină strălucitoare pentru lumea din universul său”, se arată într-o declarație a HBO / HBO Max. „A creat unul dintre cele mai iubite personaje din panteonul HBO și a fost membru al familiei noastre timp de aproape 25 de ani. Suntem profund întristați să aflăm de trecerea lui în neființă și să transmitem sincere condoleanțe familiei sale și celor dragi.”, a mai spus postul TV.

Curg mesaje de condoleanțe pentru Willie Garson, din ‘Sex and the city’

Anunțul trist că Willie Garson a încetat din viață i-a șocat pe apropiații săi. Mulți prieteni și foști colegi ai lui Garson și-au exprimat aprecierile pentru regretatul actor.

Mario Cantone, partenerul de pe ecran al lui Garson în „Sex and the City”, i-a adus un omagiu prietenului său pe Twitter.