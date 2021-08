Mii de șoferi români au fost păgubiți dintr-un simplu motiv. Ce trebuie să faci ca să nu mai iei ”țeapă” atunci când îți cumperi cauciucuri

Mii de șoferi români au fost păgubiți dintr-un simplu motiv: nu știu ce este DOT-ul și nici cum să îl interpreteze, atunci când își cumpără anvelope pentru mașină.

DOT reprezintă deci un marcaj pe flancul anvelopei și este prescurtarea americană de la ”Department of Transportation, care, mai exact este un set de patru cifre, de tipul 1119. Asta înseamnă că anvelopa a fost produsă în săptămâna 11 din anul 2019.

Un interes mai mare pentru data de fabricare a anvelopelor s-a înregistrat în rândul șoferilor români, considerându-l un criteriu determinant chiar în alegerea unui model de anvelopă.

Codul DOT conține mai multe cifre și litere, ce au o anumită semnificație. Codul acesta începe chiar cu înscripția D.O.T, apoi urmată fiind de alte trei serii de caractere. Prima serie conține patru caractere, ultimele două caractere reprezentând dimensiunea, aceasta fiind standardizată de producator.

A doua serie poate să conțină trei sau patru și este aleasă de producător. În seria aceasta se prezintă lotul și tipul anvelopei în codul intern. A treia serie, conține trei sau patru caractere. Ele sunt doar cifre care reprezintă data de fabricație a anvelopei.

Ca să nu vă lăsați păcăliți atunci când achiziționați anvelope pentru mașină, este foarte important să citiți acest cod DOT de pe cauciucuri, înainte de a le cumpăra, întrucât acest cod deține informații despre producătorul pneului, țara de proveniență și data fabricației.

Cum a apărut marcajul DOT

La începuturile industriei auto dimensiunile nu erau încă reglementate, fapt care a provocat apariția unui haos, mai ales când era necesară achiziția unor anvelope noi. Ca să se rezolve situația s-au introdus, atât în America, cât și în Europa, anumite standarde pe care producătorii trebuiau să le respecte. Astfel că în aceste regulamente a rezultat un tip de codare, numit DOT, care a fost impus mai întâi ca standard în SUA și folosit azi la scară largă în întreaga lume.

Însă nu doar DOT-ul este important de pe anvelope, întrucât ele mai au și alte inscripții. Spre exemplu, poți avea pe anvelope marcajul All Season, iar asta însemnă că anvelopele pot fi utilizate tot timpul anului. Dar atenție însă, există anvelope cu marcajul All Season, care nu au și marcajul M+S, extrem de important. În această situație legislația spune că nu se poate circula în U.E. atunci când condițiile atmosferice și de carosabil nu permit asta. Astfel, marcajul necesar pentru a circulă în condiții de iarnă este M+S și nu All Season, dar dacă sunt prezente ambele marcaje, e cu atât mai bine.