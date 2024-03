Mihai Trăistariu, povestea nespusă din spatele ”Tornero”: ”Făcusem o obsesie”. Câți bani câștigă după 18 ani de la Eurovision EXCLUSIV

Mihai Trăistariu nu se dă bătut, vrea să aducă României Trofeul Eurovision! Însă, spre marea lui dezamăgire, nimeni nu i-a mai compus o piesă foarte bună, de calibrul ”Tornero”, care i-a adus locul 4 la ediția din 2006. În exclusivitate pentru Playtech Știri, solistul ne-a dezvăluit povestea nespusă din spatele cântecului cu încasări de peste un milion de euro. Și acum, la 18 ani de la notabila performanță, Mihai Trăistariu mai primește bani în cont.

Solistul Mihai Trăistariu ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, povestea piesei ”Tornero” difuzată în întreaga lume, chiar și în prezent, după 18 ani:

”Piesa are o poveste foarte frumoasă. Eu făcusem deja o obsesie pentru Eurovision, mersesem și cu trupa Valahia, de trei ori, de două ori singur, era a șasea oară cu Tornero, în 2006. În toamna lui 2005, eu le-am dat temă mai multor compozitori din țară, 8 studiouri au lucrat pentru mine piese pentru Eurovision. Tornero a fost compusă de Eduard Cârcotă, pe atunci un băiat din Focșani, pe care îl cunoscusem cu două luni înainte. Voia să-mi facă o piesă gratuit. I-am spus să fie pentru Eurovision. Am venit în studioul lui, mi-a plăcut ce am auzit. Iar când au fost toate piesele gata, le-am pus pe Yahoo Messenger, aveam 1.000 de fani acolo. Era prin octombrie 2005, aveam voie să o fac publică. În urma acestui sondaj printre fani, dintre toate cântecele compuse pentru mine, pentru Eurovision, au votat cu Tornero cam 60% dintre persoane. Și au ales bine. E o idee bună să procedez la fel și pe viitor, să fie selectată tot de oameni”.