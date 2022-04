Mihai Trăistariu, jefuit de clienții săi. S-a dus imediat la poliție: „Tocmai am prins 20 de infractori!”

Celebrul artist Mihai Trăistariu are parte numai de ghinioane în ultima perioadă. Recent, după cum a povestit chiar el, a fost implicat într-un accident auto. Nu s-a întâmplat nimic grav, dar pagubele sunt considerabile. Un alt episod ghinionist a avut loc ieri, descris pe rețelele de socializare de Mihai. Episodul a implicat 20 de turiști suceveni cazați în apartamentele artistului de pe litoralul românesc. În acest caz pagubele materiale sunt la fel de consistente, și artistul era decis să meargă la poliție.

MIhai Trăistariu, considerat unul din artiștii buni ai generației sale, în ultimii ani s-a concentrat mai mult pe afacerile sale de la malul mării. Cu cele 4 apartamente de închiriat și școala de muzică, artistul a dus-o bine o perioadă de timp. Prin cele două afaceri și-a rotunjit pentru un timp veniturile.

Dar, odată cu pandemia, lucrurile s-au înrăutățit, iar banii au fost din ce în ce mai puțini. Nici aparițiile pe scenă nu au mai fost, iar totul a dus spre un posibil faliment. Mai în glumă, mai în serios, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, Mihai Trăistariu vorbea de o posibilă plecare din țară, tocmai în Dubai.

„Nu bag mâna în foc, sunt sătul, pandemia mi-a adus multe probleme. Concerte nu mai sunt, nu avem voie. Nu am activitate, am o școală de muzică și niște apartamente, asta pot să fac în orice țară.

Cariera o voiam aici, dar dacă nu mă lasă să cânt, are sens să mai stau? Nu are niciun rost. Nu cred că o să se dea drumul la evenimente, poate o să fie mai bine ca anul trecut, dar nu am încredere că o să fie ca înainte. Am sentimentul că nimic nu o să mai fie ca înainte.”, a mai zis el, pentru Impact.