Mihai Trăistariu, în război cu Costi Ioniță. Mesajul fără precedent al cântărețului

Mihai Tăristariu l-a atacat dur pe Costi Ioniță. Între cei doi foști colegi de scenă se întrevede războiul. Mărul discordiei are origini de pe vremea Valahiei: de ce s-a destrămat trupa?

Trupa Valahia a făcut furori la începutul anilor 2000. Trei tineri atrăgători și talentați furau inimile tuturor domnișoarelor și ajungeau imediat în topurile muzicale. Mihai, Dorin și Costi s-au bucurat de un succes impresionant și au încasat sume frumoase de-a lungul perioadei în care au format o trupă. La un moment dat, lucrurile au început să se șubrezească, iar cei trei au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Din acea clipă, tot mai multe zvonuri și speculații au apărut în tabloidele din țară. Acum, Trăistariu vine cu o declarație uimitoare. Astistul susține că trupa s-a destrămat din cauza lui Costi Ioniță, pe motiv că atât el, cât și Dorin, nu s-au mai înțeles cu producătorul muzical.

„Atunci am simțit succesul din plin. Aveam 19 ani și eram copil, trăiam succesul. M-a luat puțin valul și am avut senzația că nu o să mai am probleme cu banii. După patru ani am spart trupa, că nu ne-am mai înțeles cu Costi Ioniță. A fost o ceartă.”, a declarat Mihai pentru Antena Stars.