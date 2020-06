Cum face Mihai Trăistariu bani gârlă în 2020. A dat tot din casă

Mihai Trăistariu s-a reprofilat de ceva vreme și a ales domeniul imobiliar. Artistul are șase garsoniere la mare, dar pentru a-și vedea visul cu ochii, a avut nevoie de ceva ajutor și a făcut un credit la bancă.

Anul trecut, Mihai Trăistariu vorbea în emisiunea ”XNS” despre metoda sa de a aduna un munte de bani într-un an. „E citită de pe net, nu am inventat-o eu. În prima zi îți pui 10 lei, apoi 20 de lei și crescător. În 8 luni ori 30 de zile, punem așa, 240. Înmulțim și dă 28.920, aproximativ 6000 de euro”, povestea artistul în cadrul show-ului de noapte.

Matematica pare că l-a ajutat, căci a investit în imobiliare în plină pandemie. Mihai Trăistariu și-a achiziționat recent șase garsoniere la malul mării, la Mamaia, pe care le închiziară cu 200 de lei luna aceasta și 300 în august.

„Acum o jumătate de an, un dezvoltator imobiliar mi-a propus să-i dau bucata mea de pământ, pe care voiam să îmi construiesc o casă capabilă să se rotească, pentru patru apartamente în blocul construit de el. Am stat şi m-am gândit şi am acceptat propunerea”, a mărturisit solistul la Antena Stars.