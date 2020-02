Mihai Trăistariu, despre Eurovision: ”A devenit un fâs! Particip pentru altă țară!”

În 2019 când au început finalele naționale ale Eurvision, Mihai Trăistaru își anunța retragerea din competiție, acuzând organizatorii, în speță Televiziunea Națională, de proasta organizare a Selecției Naționale Eurovision 2019.

La acel moment era a zecea oară când Mihai Trăistariu se înscria la Selecția Națională, iar retragerea sa din competiție a stârnit multă vâlvă printre participanți, dar și printre organizatori.

”De la #esc la #exit…

În urma unei evaluări complete a Concursului Eurovision România 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiție. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist în 2006, atunci când am obținut pentru România cel mai mare punctaj din istorie și un succes răsunător cu piesa Tornero, în peste 35 de țări. Acest lucru m-a motivat pe parcursul carierei mele de artist și mi-a arătat că visul poate fi împlinit, dacă ești dispus să lucrezi pentru asta.

Sunt un artist competitiv și am demonstrat asta prin fapte. Pentru că, în acest moment, nu mai am încredere în obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision România, dată fiind situația neclară, din start, în ceea ce privește concurenții înscriși – cei care au trecut preselecțiile și cei care au fost favorizați ulterior – am decis să mă retrag. Nu pot continua un drum care prezintă multe „mistere. „, scria la acel moment artistul, pe pagina sa de facebook.