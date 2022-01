Mihai Trăistariu a făcut noi dezvăluiri șocante. Acesta este interesat de numeroase proceduri, printre care criogenarea și clonarea, astfel că își dorește să recurgă la așa ceva. Cântărețul a mărturisit că are și câteva motive pentru care visează să trăiască mai mult.

Mihai Trăistariu a trecut prin mai multe schimbări. Acesta s-a declarat norocos pentru că a putut să cânte de sărbători. Veniturile sale au fost rotunjite, chiar dacă artistul nu s-a întâlnit cu familia în zilele încărcate de magie. Cu toate acestea, el se bucură de ce a reușit să facă în ultima perioadă.

„M-au sunat de la Dansez de mai multe ori, dar nu, nu. Îmi ziceau că mă salvează fanii. Am refuzat din stângăcie. Cine dansează, dansează. Cine cântă, cântă. Am avut bafta să fiu sunat pentru concerte.

De Crăciun am avut în Slobozia și de Revelion am fost în mai multe resort-uri. Îmi ajung vreo 2 luni banii. Nu mă pricep la gătit, eu mănânc. În Japonia am fost în turneu, dar acolo am vomitat. Am mâncat supă cu apă de ocean.

Mâncam ciudățenii. Sunt singur de un an de zile, nu aveam planuri. Frații sunt împrăștiați, ne-am dus în toate părțile. Nu aveam șanse să ne întâlnim. Mă înțeleg bine cu toți.

Eu nu m-am certat cu ei vreodată, dar au fost discuții. În decembrie am plecat din casă, voiam să mă fac grizonat. Eu mereu am fost criticat că nu mă ocup de înfățișare.

Acum este blonduț, îmi place. Am fost la salon. Vreau să întineresc, să nu se vadă că trec anii.”, a spus Mihai Trăistariu, la Vorbește lumea.