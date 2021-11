Mihai Trăistariu a șocat-o pe Adela Popescu: ‘Vreau să-mi clonez mama și pisicile’

Mihai Trăistariu a suferit enorm în momentul în care mama lui și-a încheiat socotelile lumești. Acesta își dorește să o revadă pe femeia care i-a dat viață, așa că vrea să recurgă la clonare. Mai mult, artistul speră să nu se oprească aici, ci să recurgă la aceeași metodă și cu pisicile pe care le-a iubit.

Mihai Trăistariu a explicat că a fost fascinat de clonare, dar și alte subiecte, încă de la o vârstă fragedă. Acesta a fost extrem de apropiat de mama lui, împărtășindu-i orice pasiune. Astfel, el a trecut printr-o durere imensă în momentul în care femeia a decedat după o luptă crâncenă cu ciroza.

Mi-a zis că sunt bun și ambițios ca ea. Când s-a stins, tocmai după Eurovision am venit acasă și nu am mai găsit-o în viață. Avea ciroză.”, a explicat el la Vorbește lumea.

Mi-a zis că sunt diferit, că trebuie să fac lucruri mărețe. Și la muzică am tratat totul ca la olimpiadă. Am citit de clonare. Pe mama am iubit-o foarte mult, semăn cu ea la chip. Ea îmi spunea că sunt prelungirea ei, că sunt ADN-ul ei.

Mă documentam singur, am început să descopăr lucruri pe care nu le învățam la școală, clonarea, nemurirea, roboții și altele. La școală nășteam râsete. Prin liceu, profesoara de logică ne-a făcut un test de IQ. Eu am avut 147 din 150, nu spun ca să mă laud.

Cunoscutul artist a mărturisit că a avut numeroase discuții cu mama lui cu privire la clonare. Ba chiar, femeia care i-a dat viață a fost de acord cu această metodă. Ea s-a asigurat că fiul său o să poată să recurgă la așa ceva în viitor.

„Am avut discuții despre asta, i-am zis să îmi trimită un semn dacă există ceva dincolo. Am întrebat-o dacă o pot clona, mi-a dat acceptul și mi-a oferit mai multe smocuri de păr. Le am acasă.

Artistul este un mare iubitor de pisici, așa că deține mai multe exemplare acasă. Mihai Trăistariu a suferit enorm în momentul în care două dintre animalele sale de companie au murit, așa că s-a decis să le cloneze în momentul în care acest lucru o să fie posibil.

„I-aș explica. I-aș spune să se cloneze la rândul său, poate o să facă ceva mare în gândul său. E neinteresant să rămână doar o ființă clonată. Ea îmi spunea că îi moștenesc de la chip până la fire. A cântat mult.

Când am reușit în carieră, m-am dus acasă și am găsit postere cu mine. Era împlinită prin mine, am suferit crunt în ultimele 2 luni ale ei. Plângeam în fiecare zi, s-a prăpădit cam repede. Îmi era foarte greu.

Din ziua în care a murit nu am mai plâns niciodată, m-am blocat. Eu mai am niște pisici în casă, 8 am avut, 2 au murit. Eu am grijă de ele, am suferit după ele.

Le-am păstrat și lor din blăniță, am zis că nu se știe. Bănuiesc că nu o să fie ieftin, cel puțin la început. Biserica sigur e contra, nu vreau să intru în dezbaterea asta.”, a adăugat artistul.