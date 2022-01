Câți bani câștigă Mihai Trăistariu la un concert și ce datorii mai are la bancă. Suma ireală pe care o plătește lunar

Cât câștigă Mihai Trăistariu la un concert? Celebrul cântăreț mai are încă datorii la bancă și speră să le termine în viitorul apropiat. Perioada pandemiei când a rămas fără evenimente nu l-a ajutat deloc. Cum îi este vedetei în sectorul financiar?

Mihai Trăistariu este deja cunoscut de ani buni românilor. Vedeta a renunțat să mai participe la Eurovision anul acesta, deși mulți dintre fani știu de pariul pe care și-l pusese. Concret, bărbatul a mărturisit că vrea să nu scape niciun an din această competiție până în momentul în care va pleca acasă câștigător.

Iată că el și-a călcat peste cuvânt și a lăsat muzica deoparte pentru afacerile pe care le are la malul mării. Mihai Trăistariu și-a deschis recent și un studio de înregistrări la Constanța, acolo unde are și academia de muzică. Solistul s-a mândrit cu faptul că a cântat de Revelion, dar în anul 2021 a avut parte doar de patru concerte mari.

Cel din urmă a subliniat că vara este fericit din acest punct de vedere pentru că le cântă oamenilor de la resorturi, terase sau se bucură de diverse evenimente în aer liber. Prețul pentru cei care doresc să îl audă este de 1.500 de euro pentru un concert de 45 de minute.

Celebrul cântăreț a format deja un brand și mai caută oameni pentru afacerile sale. Deși pandemia i-a pus pe locul al doilea pasiunea pentru muzică, nu are de ce să se plângă acum în privința afecerilor sale. Solistul a declarat că într-o vară face 20.000 – 25.000 de euro din imobilele închiriate.

Din păcate, din cauza datoriilor de 5 miliarde a trebuit să își vândă apartamentul din Constanța în care a locuit preț de 20 de ani. Cu toate astea, artistul a rămas cu o rată de 7.000 de lei pe lună pe care susține că o poate acoperi.

„Fac în jur de 20.000 de mii – 25.000 de euro într-o vară. Ele merg bine. Tot 6 apartamente – garsoniere am, unul e de 2 camere și m-am mutat eu în el. Am vândut apartamentul din Constanța, în care am locuit 20 de ani, pentru că aveam rate de 5 miliarde, 3 miliarde vechi le-am dat deja, era mult prea mult. Și am mai rămas cu o rată de 7000 de lei pe lună, pe care mi-o permit. Aveam 20.000, dar am vândut apartamentul și le-am acoperit”, a declarat artistul.