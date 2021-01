Mihai Trăistariu, blestemat de cine se aștepta mai puțin

Mihai Trăistariu și-a descoperit un nou talent. Artistul s-a apucat de pictat și se pare că este foarte priceput. Ce spune cântărețul despre noua lui pasiune moștenită din familie?

Mihai Trăistariu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Artistul se numără printre cei mai cunoscuți soliști din țara noastra și nu numai. A făcut furori în anii ’90, când era membru al formației Valahia, apoi a trecut la cariera solo. A reprezentat România la Eurovision și a avut parte de mult succes profesional de-a lungul timpului.

Acum, pe timp de pandemie, artistul, la fel ca și restul colegilor de breaslă, se confruntă cu o situație mai complicată din punct de vedere profesional. Concertele și spectacolele au fost sistate, iar acest lucru chiar reprezintă un impas pentru toți cei care lucrează în această industrie.

Cu toate acestea, Mihai Trăistariu, nu se poate plânge și din punct de vedere financiar. De-a lungul timpului, vedeta a demosntrat că este un om de afaceri priceput. A deținut mai multe afaceri, demonstrând că poate face bani în orice domeniu. A avut afaceri în domeniul imobiliar, dar și o firmă de taximetrie. Toate s-au dovedit a fi de succes pentru artist.

Recent, Mihai Trăistariu a demonstrat ,înca o dată, că poate face bani în orice domeniu, după ce și-a descoperit o noua pasiune, pictura. Acest talent, se pare că, este moștenit din familie, deoarece atât tatăl, cât si fratele artistului sunt pictori.

Totuși, această îndeletnicire a venit pentru artist ca o salvare în contextul crizei generate de pandemie. Totul a pornit de la niște scaune, pe care artistul le-a pictat. A fost la început doar o pasiune, dar acum, vedeta speră chiar la o expoziție. Pictura lui este abstractă, el susține ca nu are nicio muză care să-l inspire, după cum declara chiar artistul în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

„Și am pus un scaun, primul scaun, iar după câteva zile am postat pe Facebook și au început să îmi scrie oamenii în privat cât costă. Le-am zis că nu îl vând, l-am făcut așa să fie mai artistic și uite așa am ajuns la al cincilea scaun, plus două tablouri. Vorbind cu managera mea i-am zis <

Fratele artistului este și el pictor, iar Mihai a aștepat un feedback pozitiv din partea acestuia legat de talentul său, nou descoperit. Se pare că a rămas surprins să vadă că nu primește nicio apreciere din partea celui alături de care a crescut.

„Acum când am pictat scaunele astea și tablourile, eu nu l-am anunțat pe el. Pur și simplu mi-a venit ideea acum vreo 10 zile și mă așteptam că el de vreo 2 luni activează des pe Facebook și nu a avut nicio reacție, niciun like și chiar am zis revoltat <> nicio laudă, ceva, nimic. Și m-am trezit aseară la 12 și jumătate cu un sms, acest sms în care combină două mesaje practic. În unul din ele îmi spune că au ieșit OK tablourile, că sunt frumoase și unul din ele tot pe religie, că am crezut că mă blestemă el că m-am apucat de pictură și îi fur locul, pâinea, ceva de genul, dar nu era așa. Pur și simplu sunt veșnicele lui sfaturi să mă pocăiesc, să mă spovedesc.”, a spus Mihai Trăistariu pentru sursa precizată.