Mihai Trăistariu anunță că va participa la Eurovision, după ce s-a aflat că România s-a retras. ”Trebuie ales un juriu cu cap!”/ ”Piesa mea a costat până acum 20.000 de euro!” EXCLUSIV

Vestea că țara noastră ar putea rata ediția din 2024 din Suedia a celebrului concurs muzical a stârnit un val de nemulțumire. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Mihai Trăistariu anunță că va participa la Eurovision, după ce s-a aflat că România s-a retras. Artistul are deja piesa pregătită. Ce soluție a găsit pentru a urca, totuși, pe scena competiției.

O taxă mare de participare ce nu a fost achitată, până în acest moment, și un eșec răsunător în ediția precedentă – în aceste condiții, țara noastră are toate șansele să rateze participarea la Eurovision 2024, ce se va desfășura în Suedia. Cu toate astea, există discuții despre o eventuală amânare pe care am putea să o primim din partea organizatorilor, pentru achitarea înscrierii.

La scurt timp după anunț, Mihai Trăistariu – artistul care a adus țării noastre unul dintre cele mai bune rezultate la Eurovision, în 2006, când s-a clasat pe locul patru cu piesa „Tornero” – nu a ezitat să își exprime nemulțumirea legată de modul în care a fost gestionat eșecul de anul trecut, când reprezentantul țării noastre nu a reușit să obțină niciun punct.

„Eu am aflat ieri vestea proastă și m-am supărat foarte tare, sunt chiar indignat pentru că Eurovision e un campionat mondial de muzică, așa cum avem fotbal, avem tenis, avem gimnastică… Nu poți să spui că dacă am ratat o calificare la campionatele mondiale nu mai participi, la fotbal. Așa e și cu muzica. Nu să anunți că ne retragem de la Eurovision că am avut zero puncte anul trecut. Mi se pare foarte nasol. Trebuia să managerieze acest eșec pentru că se întâmplă, am avut și rezultate foarte bune eu, Luminița, Paula, nu poți să spui că stăm acasă pentru că am luat ultimul loc!”, a declarat Mihai Trăstariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.