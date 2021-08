Mihai Trăistariu renunță la principii pentru bani. Ce va face în septembrie: ”Nu mai am nicio jenă”

Mihai Trăistariu vrea să dea lovitura! Cunoscutul artist nu mai ține cont de anumite principii pentru a câștiga faimă și mulți bani. Acesta o să vină cu multe schimbări în industria ce l-a făcut să cunoască succesul, spre surprinderea fanilor.

Mihai Trăistariu vrea să facă anumite sacrificii pentru cariera sa. El a avut mult de suferit în pandemie, așa că este gata să uite de principii pentru a reuși să urce în topuri cu piesele sale. Acesta și-a dat seama de succesul pe care l-au avut anumiți artiști și vrea să își surprindă fanii!

Artistul a văzut ce faimă au câștigat artiștii ce au început să lanseze manele, așa că nu se teme să meargă către acest domeniu ofertant. Acesta a luat o decizie drastică cu privire la piesele pe care o să le lanseze în următoarea perioadă, așa că l-a sunat pe Costi Ioniță pentru a avea parte de ajutor.

Bineînțeles, producătorul a fost surprins în momentul în care a aflat ce își dorește să facă artistul. Acesta speră ca în septembrie să înregistreze o nouă piesă, ținând cont că până în toamnă este ocupat să câștige cât mai mulți bani din turism.

Totuși, el nu fuge de provocări și i-a transmis lui Costi Ioniță că este pregătit și de anumite colaborări cu maneliști cunoscuți. Acesta a recunoscut că are vreo problemă cu acest stil muzical și speră să ajungă cât mai sus dacă o să lanseze melodii cu ajutorul producătorului ce a dat lovitura în pandemie.

„Am vorbit acum două zile cu Costi Ioniță. I-am dat mesaj și i-am zis: ‘Să-mi faci o manea, te rog frumos!’ și a zis că nu crede așa ceva. Nu mai am nicio jenă.

I-am zis lui Costi să o pregătească și după 1 septembrie o facem, acum sunt încărcat și nu pot merge la București. I-am zis și că dacă el consideră că trebui conbinat cu cineva, atunci vorbim cu Florin Salam, Minune, cu Guță, nu mai contează cu cine, manelist de top să fie.

Să rupem tot! Nu am nicio problemă. Eu am trei manele pe YouTube, dar nu le-am cântat, doar am înregistrat. El m-a descoperit, și-a dat seama că am o voce specială și acum, de ce nu.”, a mărturisit Mihai Trăistariu la Antena Stars.