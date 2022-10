Mihai Stoica l-a pus la punct pe Gigi Becali cu câteva ore înaintea partidei FCSB – Silkeborg. „Este bun, dar nu va marca meci de meci”

Mihai Stoica îl contrazice pe Gigi Becali cu doar câteva ore înaintea partidei FCSB- Silkeborg, din grupele Europa Conference League. Patronul a pus ochii pe Arnold Garita de la FC Argeș și a anunțat că vrea să-l cumpere. Managerul general al echipei nu este la fel de încântat și nu crede că trupa lui Nicolae Dică are nevoie de atacantul camerunez.

Gigi Becali se „aprinde” rapid când este vorba de un atacant. Și nu de puține ori a dat bani mulți pe jucători care nu au confirmat la FCSB. Acum este „cucerit” de Arnold Garita, un fotbalist care a început bine sezonul la FC Argeș și a marcat patru goluri. A dat ordin să se înceapă tratativele cu formația din Pitești.

„Îl vreau pe Garita, l-am văzut la meciul cu noi, cu Craiova lui Rădoi. I-am și zis lui Dică, o să vedeți ce le face ăstora. E puternic, are și viteză, așa că am sunat și am zis îl vreau la iarnă, să vedem dacă putem să și rezolvăm problema.

Mie dacă îmi place un jucător îl iau, așa e și cu Garita. Mie așa îmi plac atacanții, să se lovească de el ca de stâncă. O să continui să investesc, pentru că vreau o echipă puternică”, a declarat Becali, la Pro Arena.