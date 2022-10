Gigi Becali i-a pus gând rău lui Nicușor Dan. Cere sute de mii de euro de la Primăria Capitalei: „De 11 ani mă judec cu ei”

După mai bine de un deceniu de luptă, Gigi Becali vrea să i se facă dreptate, iar vizată este chiar instituția condusă de Nicușor Dan. Omul de afaceri cere sute de mii de euro de la Primăria Capitalei. Cum s-a ajuns în această situație și ce măsuri a luat pentru a fi sigur că își va primi banii.

Omul de afaceri din Pipera este hotărât să își facă dreptate și cere o sumă fabuloasă de la Primăria Capitalei, fiind vorba despre sute de mii de euro. Cu câteva zile în urmă pe masa magistraților a ajuns un dosar ce are ca obiect „încuviințare executare silită” și în care numele lui Gigi Becali apare ca „creditor”, iar instituția condusă de Nicușor Dan este „debitor”.

Contactat de jurnaliști, Gigi Becali a oferit mai multe informații despre lupta pe care o duce de mai bine de un deceniu cu Primăria Municipiului București.

După 11 ani de procese, patronul FCSB a câștigat în instanţă atât pe fond, cât şi pe toate căile de atac ale deciziei, însă instituția încă nu i-a plătit suma de 770.000 de euro. Neavând altă soluție, Becali, după ce s-a sfătuit cu avocații săi, a cerut executarea silită a PMB.

„Tată, mă judec cu ei de 11 ani. Am câștigat, în sfârșit, am trecut de toate instanțele posibile, dar nu vor să dea banii. La mijloc este vorba de 770.000 de euro. Așa că am cerut executarea silită, după ce am vorbit cu avocații“, a explicat Gigi Becali, pentru Cancan.