Mihai Șora te scoate la vot: gestul simplu, dar extrem de puternic pe care l-a făcut

Mihai Șora este unul dintre cei mai activi cetățeni, în ciuda vârstei înaintate. Totodată, este unul dintre promotorii democrației, fiind prezent la majoritatea protestelor din ultima perioadă. Acum, Mihai Șora se preocupă de alegeri europarlamentare și te face să-ți fie jenă că ești leneș.

Mihai Șora a votat pe 26 mai la aceste alegeri europarlamentare și-a transmis un mesaj deosebit românilor.

„Dragi prieteni, am votat.

DA, DA

pentru Girafă, pentru copii, pentru Europa și pentru tot ce ne ține împreună. Pentru demnitate, cinste, dreptate.

P.S. Afișul nostru pare să aibă succes. M-am întâlnit deja cu trei vecini…

Mihai Șora, pe Facebook

În ziua precedentă votului, Mihai Șora a avut un mesaj și mai puternic. El a publicat pe contul de Facebook un video în care arată ce înseamnă să meargă la vot. La propriu, pentru aceste alegeri europarlamentare, a numărat pașii pe care-i are de parcurs până al secția de vot. 875, în total, 875 de pași pentru vot și democrație. Ca să-i îndemne și pe alții la vot, el a rezumat perfect situația: „În ultima vreme, am stat de vorbă cu zeci de oameni, am încercat să-i conving să-și rupă câteva minute din viață și să meargă la vot: câteva minute pentru anii ce le stau în față”.

„Nimic nu mi se pare mai periculos pentru democrație decât nepăsarea. Nepăsarea înseamnă să nu fii sensibil la soarta țării tale și a semenilor tăi. Când nu-ți pasă de viața celor din jurul tău, de fapt nu-ți pasă nici de viața ta: nu trăiești în peșteră, printre lilieci și coleoptere; trăiești printre oameni și de soarta lor depinde și soarta ta. Nu poți fi – tu, singur! – fericit și împăcat dacă cei din jurul tău suferă, dacă nu au acces la o educație decentă, dacă se chinuie în spitale insalubre, dacă mor sfârtecați în accidente pe șosele desfundate, dacă sunt hărțuiți în fel și chip de incompetență, rea-voință, de hoție și netrebnicie”, a transmis acesta împreună cu videoul pe care îl poți vedea mai jos.