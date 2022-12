Mihai Rotaru, în corzi după plecarea lui Mirel Rădoi. Cine sunt cei trei antrenori cu care negociază, ce salarii vor și cum poate deveni Laurențiu Reghecampf „șeicul din Liga 1”

Mihai Rotaru s-a trezit fără antrenor după meciul cu FC Argeș, iar acum caută un tehnician pe care să-l „ungă” în locul lui Mirel Rădoi. Playsport. ro a aflat cine sunt cei trei cu care negociază, dar și ce salarii este dispus să plătească. Presa din Azerbaidjan susține că una dintre variante este Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Neftchi Baku, căruia patronul de la CS Universitatea Craiova i-ar fi promis o mașină de lux ca să-l convingă să vină în Bănie.

Mihai Rotaru negociază cu trei antrenori, dar are și o „variantă de fugă”

Mihai Rotaru a decis să preia frâiele clubului CS Universitatea Craiova și a început să caute antrenor. Mirel Rădoi și-a dat demisia după meciul cu FC Argeș și a spus că nu s-a simțit susținut de cei din conducere și în special de președintele Sorin Cârțu, omul care a avut încredere și i-a oferit șansa debutului în prima ligă.

Patronul oltenilor știe că aceast scandal a șifonat zdravăn imaginea clubului și vrea să se implice personal în negocierile cu viitorul antrenor, ca să-l convingă de faptul că nu va avea probleme. Playsport.ro a aflat cu cine se poartă negocierile, dar și care sunt pretențiile financiare ale antrenorilor.

Eugen Neagoe este gata să accepte un salariu lunar de 10.000 euro, Laurențiu Reghecampf cere cu 5000 de euro mai mult, așa cum a avut și în primul mandat,în timp ce Marius Șumudică pare a fi cea mai scumpă soluție, 20.000 euro. Sursa citată mai spune că Șumudică pune și alte condiții ca să semneze contractul și i-a cerut în lot pe doi dintre jucătorii săi de la Al-Raed: Alexandru Mitriță și Damjan Djokovic. Mihai Rotaru a spus de mai multe ori că nu se grăbește și a spus că ar fi tentat să aducă un antrenor străin, dacă o să găsească o variantă bună.

Laurențiu Reghecampf, „ademenit” cu o mașină de lux

În presa din Azerbaidjan a apărut o altă ipoteză. Jurnaliștii de la Sportinfo.az susțin că la finalul acestui an Laurențiu Reghecampf va avea o întâlnire cu patronul Mihai Rotaru. Cifrele afacerii sunt uluitoare: salariu lunar de 40.000 de euro plus o mașină de lux, pentru antrenorul care se află sub contract cu Neftchi Baku. Au aflat și modelul. Este vorba de un Bugatti al cărui preț de pornire este 1,7 milioane de dolari.

Oltenia TV scrie că dincolo de pretențiile financiare, tehnicianul ar dori să-l aducă în Bănie și pe Emin Makhmudov (30 de ani), mijlocașul lui Neftchi Baku, jucător care poartă banderola de căpitan atât la echipa de club, cât și la naționala Azerbaidjanului.