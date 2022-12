Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. Acuzaţiile aduse de tehnician conducerii clubului

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut chiar de către tehnician, miercuri seară, 7 decembrie, după ce echipa CSU Craiova a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 2-1 de către FC Argeș. Astfel, formațiunea sportivă a fost eliminată din Cupa României, la finalul meciurilor din grupă. Mai urmează două meciuri importante.

Informația momentului în lumea sportului românesc! Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova, miercuri seară, 7 decembrie. S-a întâmplat la scurt timp după ce echipa de fotbal reprezentată de tehnician a fost învinsă de către FC Argeș, în Cupa României. Astfel, clubul a fost eliminat din competiție.

Antrenorul Mirel Rădoi a susținut că rezultatul înregistrat de echipa de fotbal nu a reprezentat consecința unui joc slab. Anterior, Universitatea Craiova a mai marcat cinci meciuri eșuate, la rând. Este vorba despre trei competiții sportive în Liga 1 și două în Cupă.

Tehnicianul echipei de fotbal Universitatea Craiova a criticat conducerea clubului sportiv. Se pare că pe Mirel Rădoi l-a deranjat foarte mult atitudinea președintelui clubului. Sorin Cârțu, pe numele său, ar fi intervenit cu mai multe indicații în legătură cu antrenamentele echipei, aspect care l-ar fi deranjat pe tehnician.

Mirel Rădoi a fost antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova din data de 9 august 2022. De când a preluat conducerea formațiunii sportive, a reușit să înregistreze zece victorii, cinci meciuri la egalitate și șase înfrângeri.

„Semnalele care au tot fost, după această partidă, pentru mine au fost clare. Rezultatele nu sunt consecința unui joc slab. Dacă m-aș lua după nea Sorin (Cârțu – n.r.), ar fi consecința unui joc slab. O să îi predau lui legitimația să revină la echipă. Înseamnă că a înțeles greșit mesajul.

(S-a răzgândit în drumul dinspre flash interviu spre zona mixtă – n.r.). E drumul lung de aici până sus. Am cugetat la ceea ce s-a întâmplat. Acum am luat decizia. În momentul în care stai și le pui cap la cap…. Am tot colectat informații și lucruri care s-au spus, iar multe dintre ele au venit din interior. Decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec.

Orice aș face… m-ați criticat că m-am luat de jucători… Dacă eu nu am dreptul să o fac… Cei care conduc au dreptul… Trebuie să se termine lucrurile astea, pentru că altfel Craiova nu va ajunge să câștige titlul. Nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri.

Îmi pare rău că nu am reușit să ne calificăm în Cupă. Și îmi pare rău pentru ceea ce las în vestiar. Am ajuns la concluzia că nu pot să fac mai mult. Au apărut aceste lucruri care nu fac decât să dinamiteze și mai mult…”, a declarat fostul antrenor al Universității Craiova, Mirel Rădoi, la zona mixtă, după meciul cu FC Argeș.