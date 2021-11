Mihai Petre și soția sa, prima reacție după ce au câștigat Asia Express. Finalul a fost incredibil

Mihai Petre și Elwira sunt marii câștigători ai sezonului 4 Asia Express. Cei doi concurenți au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro. Perechea a terminat pe primul loc competiția din Asia Express, iar reacția lor a fost una cu totul emoționantă. Mihai Petre și Elwira au izbucnit în lacrimi când au aflat că au câștigat sezonul 5.

După două luni de competiție, Asia Express s-a terminat, iar sezonul 4 a fost câștigat de Mihai Petre și Elwira Duda.Irina Fodor le-a dat vestea cea mare, iar cei doi au izbucnit în plâns

Mihai Petre a fost extrem de șocat să afle că a câștigat.

”Nu pot să cred, nu pot să cred asta. Nu realizez asta. Te iubesc”, i-a spus Mihai Petre soției sale.

Cei doi au câștigat marele premiu de 30.000 de euro. La scurt timp după ei au apărut și Emi și Cuza, care i-au văzut pe Elwira și pe Mihai și i-au îmbrățișat.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional.

Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos.

Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine.

Sunt cel mai mândru om acum”, a spus Mihai Petre în exclusivitate pentru a1.ro.