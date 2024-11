Catrinel Sandu radiază la 48 de ani. Transformarea prin care a trecut frumoasa blondină în ultimii 25 de ani

Chiar dacă s-a retras de ani buni din lumina reflectoarelor, Catrinel Sandu continuă să fie foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține la curent fanii cu tot ce face. La 48 de ani, fosta dansatoare se mândrește cu o siluetă de invidiat și cu trăsături care nu îi trădează deloc vârsta.

În urmă cu mai mulți ani, Catrinel Sandu a renunțat la cariera în televiziune, pentru a se muta în America. A locuit acolo alături de fostul ei soț, Gabriel Trifu, și de fiicele lor, după care a divorțat și și-a refăcut viața cu un medic stomatolog.

Fosta dansatoare este căsătorită de cinci ani cu Steve Schroeter, iar recent au sărbătorit împreună aniversarea ei. Catrinel Sandu a împlinit 48 de ani și a organizat o petrecere restrânsă, doar cu familia.

„Nu am făcut mare tam tam de ziua mea, am ieșit doar la cină, noi, familia, adică noi patru, Steve, fetele și cu mama. Am vrut așa să fie între noi. Vom sărbători când vom merge în Washington DC, la începutul lunii decembrie, acolo este cadoul, pentru că mi-am dorit foarte tare să mergem în Washington, să vadă și fetele, și mama, bradul, să vizităm Casa Albă. Vreau neapărat să văd Nutcracker, spectacolul de balet Spărgătorul de nuci, la opera din Washington. Acolo o să mergem și așa o să îmi sărbătoresc eu ziua”, a declarat Catrinel Sandu, pentru Click!