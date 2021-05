Cine este partenera Lidiei Buble de la Asia Express. Surpriză mare de tot: ‘Mereu am vrut’

Așteptarea a luat sfârșit! Producătorii de la Asia Express lucrează intens la al patrulea sezon al celui mai solicitant și dur reality-show din lume. Șefii de la Antena 1 sunt entuziasmați pentru a demara continuarea acestui proiect de succes, care aduce milioane de telespectatori cu sufletul la gură. Aventură, experiențe de neuitat, adrenalină și un mare premiu remunerat în bani îi așteaptă pe cei care vor porni pe Drumul Împăraților, în curând, la Antena 1.

Așa cum bine spunea Gina Pistol, Asia Express continuă, chiar dacă în altă formulă. În timp ce frumoasa blondină se bucură de liniște și pace, crescând-o pe fiica ei Josephine în intimitatea propriului ei cămin, superba Irina Fodor a preluat frâiele emisiunii, alături de Marius Damian și Oase.

Cât îi privește pe curajoșii care vor porni în aventura vieții lor, pe contul oficial de Instagram al emisiunii-fenomen Asia Express au început să fie anunțați, oficial, concurenții celui de-al patrulea sezon. Se pare că pe Drumul Împăraților, momentan, vor porni Connect-R și Speak, Adriana Trandafir și fiica ei, chef Patrizia Paglieri și fiul ei Francesco, Lidia Buble și sora ei Estera.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion de la Neatza a acceptat bucuroasă provocarea de a participa la Asia Express, fiind o experiență unică în viață pe care a așteptat-o de foarte mult timp. Lidia Buble este convinsă că va câștiga marele premiu de 30.000 de euro de la Asia Express, deoarece este o persoană ambițioasă și competitivă. Artista spune motivul pentru care a ales-o pe Estera din toți cei 10 frați ai săi, pentru a concura alături de ea.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.