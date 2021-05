Cine sunt cele 9 perechi de la Asia Express. Lista completă a participanților

Telespectatorii Antena 1 vor avea aprte în curând de un sezon incendiar al show-ului ”Asia Express”. Sezonul patru vine cu modificări importante, atât al traseului, cât și a prezentatorilor. Gina Pistol, care a devenit de curând mămică, a fost înlocuită cu Irina Fodor. Tânăra vedetă va prezenta sezonul patru ”Asia Express” alături de Marius Damian și Oase. Se pare că avem deja rețeta succesului.

O lungă perioadă am avut parte de reluări ale sezoanelor trecute. Acum Antena 1 a anunțat oficial noul sezon al popularului reality show”Asia Express”. Cu un dolar în buzunar viitoarele 9 perechi de concurenți vor străbate Turcia, Azerbaidjan-ul, Georgia. Alte trasee vor fi descoperite pe parcurusul competiției. Provocările vor fi, ca și în trecut, la fel de dure, dar și marele premiu la fel. Câștigătorii vor încasa 30.000 de euro la final.. Toți concurenții vor trebui să se descurce în condiții vitrege pe tot parcursul competiției.

Ca și în celelalte sezoane telesepctatorii vor fi conduși pe ”Drumu Împăraților” de trei prezentatori. După ce Gina Pistol a devenit mămică, tânăra Irina Fodor i-a luat locul și la ”Asia Express”. Dar soția lui Răzvan Fodor nu va fi singură. Ea va prezenta show-ul alături de Oase, fost concurent la Asia Express, și deja binecunoscutul actor Marius Damian.

Filmările, conform Antena 1, încep în această lună, startul fiind din Turcia. Ca și în celelalte sezoane 9 perechi vor porni în marea aventură ”Asia Express”. Echipele sunt, majoritatea, formate din vedete din showbiz-ul româânesc. la finalul traseului una din cele 9 echipe va încasa fabuloasa sumă de 30.000 de euro și titlul de campion la Asia Express. După anunțul începerii filmărilor s-au anunțat și echipele care vor participa. Marea surpriză a acestui sezon este o pereche deja arhi-cunoscută, care vine de la concurentul direct, PRO TV.

“Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!”, a povestit Elwira Petre.

“Asia Express e un proiect tv fabulos şi o competiţie care m-a ţinut cu sufletul la gură de la primul sezon. Mi-am închipuit de multe ori cum ar fi sa particip,. Aum, cu câteva zile înainte de plecare, încă mi se pare că visez că se întâmplă! Am ales să fac echipă cu omul către care alerg întotdeauna prima dată să-i povestesc tot ce trăiesc, pe plan artistic sau personal – mama. De data asta, nu va fi nevoie să-i povestesc, pentru că va fi alături de mine, cu iubire şi incredere, în mijlocul aventurii. Sper să fie cea mai tare experienta a noastră împreună!”, a mărturisit Alexandra Ungureanu.

“Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am. Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea. Sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă. Am decis să mergem în Asia ca să îmi testez prietenia cu Emi. Dacă ne înţelegem şi acolo, o să îl cer de prietenul meu cel mai bun!!🤣Sper să stăm cât mai mult în concurs.”, a declarat Cuza.

“În general, iau viata cu tot ce e mai bun în ea. Aa că am răspuns instant “da” la o vacanţă prelungită pe banii altora. 😊 Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu. Dr hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie. Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. 😊 De vis va fi!”, a declarat Lorelei.

După eșecul în amor, Lidia Buble își încearcă norocul la Asia Express. Nu va fi singură, ci cu Estera, sora acesteia. Ne va încânta sau ne va cânta în sezonul 4, rămâne să vedem.

“O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble.”, a declarat Lidia Buble.