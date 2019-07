Mihai Morar este din nou tătic. Prima imagine cu fetița lui. Cum o cheamă și ce mesaj i-a transmis

Mihai Morar a devenit din nou tată în urmă cu doar câteva ore. Prezentatorul de la Răi da Buni este bucuros din cale afară și a arătat asta printr-o imagine cât 1000 de cuvinte, alături de un catren superb în care i-a urat micuței sale bun venit pe lume.

Mihai Morar, de trei ori tătic!

Mihai Morar se poate numi acum mândrul tată a trei fete. Acesta mai are acasă două fetițe gemene în vârstă de 10 ani, iar acum câteva ore a publicat prima imagine cu cea de a treia. Prezentatorul unei emisiuni de televiziune a mărturisit recemt la Extra Night Snow faptul că a ales numele, dar că o să-l facă public abia după ce se naște micuța. „Fetele voiau să-şi impună ele. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor.

S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord”, a dezvăluit Mihai Morar. Numele ales de familia Morar este Roua, simbol pentru curățenie și renaștere.

Detalii despre micuță

„”Să fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dură

Fiindcă e singura și n-o primim pe-a doua.

Dintr-un ocean, tu nu ești doar o picătură,

Tu ești oceanul dintr-o picătură. Tu ești ROUA!”

„Are cât au avut ele împreună. Are 2,950 kg şi 52 de centimetri. Este cea mai grea aşteptare, e un pic ca atunci când aştepţi să vină audoenţele la radio. Aştepţi şi nu ştii cât vine căruciorul. Sunt multe lucruri pe caenun le conştientizămn, oricum, ce am trăit acum zece ani este cu totul şi cu totul altfel, atunci aveam 20 şi ceva. Emoţiile le trăieşti altfel la vârste diferite”, a spus Mihai Morar potrivit Spynews.