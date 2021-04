Mihai Gâdea, declarație surprinzătoare despre Florin Cîțu. ‘Băieţaş, demisionezi până mâine sau te remaniez!’

Azi, Mihai Gâdea a comentat marele scandal în care ministrul Vlad Voiculescu a atras guvernul după evacuarea cu jandarmi a spitalului Foișor.

El a spus că Vlad Voiculescu și-a permis să-l sfideze pe premier.

”Am asistat la cel mai penibil final pe care şi-l putea alege Vlad Voiculescu. S-o luăm faptic. Se ştia cu mai multe ore înainte că premierul va face declaraţii. Dacă nu-ţi place premierul guvernului din care faci parte, există mai multe variante: îţi dai demisia, ieşi din coaliţie.

În primul rând, să faci declaraţii peste prim-ministru, ştiind că acesta este în direct, este un gest de sfidare. Şi a făcut Vlad Voiculescu acest gest tocmai pentru că ştie că soarta lui a fost decisă. În acest moment, premierul Cîţu ştie un lucru pe care cei care citim sondaje de opinie care nu sunt, neapărat, destinate publicităţii, îl ştim, de asemenea.

Într-un sondaj realizat pe larg, la întrebarea deschisă ‘în ce ministru aveţi încredere’, Vlad Voiculescu apare cu 0,34%. Noi am difuzat acest lucru. Prim ministrul ştie asta. În momentul de faţă există o emoţie uriaşă după momentul Foişor, după ce (Vlad Voiculescu) a întârziat schimbarea protocolului pentru persoanele decedate de COVID.

Ce am văzut astăzi, ca un ministru să facă declaraţii peste prim-ministru, nu am văzut în viaţa mea. Iar modul în care a ales să facă declaraţi – să nu primească întrebări de la niciun jurnalist… Un om mai fricos, mai laş… Când ajungi să te faci de râs pe scările ministerului, neştiind ordinul despre care vorbeşti … plus celelalte gafe pe care le-a făcut…Nu şi-a mai permis să ia nicio întrebare. Omul este în Coreea de Nord”, a spus azi Mihai Gâdea.