Monica Pop, propunere senzațională pentru Vlad Voiculescu. Ministrul Sănătății nu ar accepta, niciodată

Monica Pop, celebrul medic oftalmolog, l-a acuzat pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, de rea-voință și de nepricepere în a gestiona criza cauzată de evacuarea pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor.

Monica Pop a spus la Realitatea Plus că îl cunoaște pe managerul spitalului și că solicitarea ca acesta să fie schimbat i se pare de neacceptat.

Tot medicul oftamolog a mai dezvăluit și faptul că a încercat să comunice cu ministrul Vlad Voiculescu, însă că a rămas profund dezamăgită.

”Eu nu înțeleg comportamentul acestui minitru, am încercat să am o discuție cu el, în scris, mi-a spus că el nu crede că greșește cu nimic, că face totul bine, dar că în jurul lui sunt numai rău-voitori. (…) Nu înțeleg ce consilieri are, ce tată, să-i spună că face numai rău!„ a mai spus Monica Pop.