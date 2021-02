Mihai Bobonete și Iulia Albu, dialog savuros la Pro TV. Ce și-au spus în direct la Măruță

Iulia Albu a fost prezentă, ca în fiecare ediție de marți, în emisiunea ”La Măruță”, prezentată de această dată actorii din Las Fierbinți Mihai Bobonete, Mihai Rait și Costi Diță. La această ediție, Mihai Bobonete a avut un dialog absolut savuros cu fashion editor-ul.

Iulia Albu nu a mai comentat ținutele de pe Instagram ale vedetelor de această dată, dar a comentat ținutele celor trei actori prezentatori. Imediat de cum și-a făcut apariția Mihai Bobonete i-a zis Iuliei Albu:

În continuare, Iulia Albu le-a comentat ținutele celor trei actori, promițând că mâine va reveni în emisiune unde va comenta ținutele vedetelor pe Instagram.

Costi Diță – Soseta neagra, cea mai lipsita de expresivitate, am vazut o poza mai reusita cu tine in galben.

Mihai Bobonete și colegii săi vor reveni și mâine în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cât despre Cătălin Măruță, acesta a declarat că și fiul său, David, s-a infectat cu noul coronavirus.

Ieri, Cătălin Măruță a vorbit despre starea sa de sănătate.

”14 zile suntem acasa, starea de sanatate este buna, am doar stari de febra spre seara, mai tusesc din cand in cand, daca e pana acum, o să trec usor peste boala. Am ramas fara miros, fara gust, dar este un simptom specific. Andra este si ea infectata, ea are dureri musculare, Eva e cea mai energica dintre noi”, a spus Cătălin Măruță în ediția de luni a emisiunii sale.