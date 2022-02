Mihai Bobonete aduce un plus de umor la masa juraților de la Românii au Talent. Cunoscut pentru franchețea lui, juratul spune mereu exact ceea ce gândește. Obișnuit să se exprime liber, comediantul uită uneori că ar trebui să fie mai diplomat, așa că lasă gândurile să iasă pe gură fără să se gândească prea mult la felul în care acestea sunt percepute de către oamenii care vin pe scena Românii au Talent.

Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când Bobonete a jignit un concurent. Jurații s-au obișnuit deja cu tot felul de personaje care vin în show-ul de talente. De aceea, ei au la dispoziție butonul roșu cu care pot opri numărul, când acesta devine prea greu de suportat. Cu toate acestea, membrii juriului au fost întotdeauna diplomați, chiar dacă uneori s-au amuzat pe seama concurenților.

De data aceasta, pe scena concursului a venit Peter Paduranga, în vârstă de 66 ani, din Germania. Este de profesie instrumentalist, dar și filosof și profesor de yoga.

„Dragă juriu, aici stau în fața ta. Un moment istoric pentru prima dată în viața mea îmi întâlnesc publicul românesc.

Aduc cu mine munca mea muzicală din ultimii 40 de ani de cântăreț, muzician și compozitor. Așa că aș vrea să vă rog să aveți răbdare timp de 3 minute pentru a asculta această melodie în pace. Are titlul Soarele dimineții puterea ta.

Am compus-o vara asta la mine acasă din pădure, alături de drăgălașele păsări la răsărit. Este vorba despre faptul că există întotdeauna un nou început pentru noi. În aprilie 2020 am fost în spital cu Corona timp de 17 zile și am fost aproape de moarte.

Dar știam că nu era timpul meu să părăsesc acest pământ. Încă nu îmi întâlnisem minunatul public român”, a citit el într-o română stricată de pe o foaie.