Andra rupe tăcerea despre Românii au Talent, sezonul 12. Pe cine vor avea ocazia românii să vadă la PRO TV

Andra a venit în azi în platoul emisiunii La Măruță, unde a promovat cea mai nouă piesă a sa, Pas cu pas. Soția lui Cătălin Măruță a vorbit și despre sezonul 12 al emisiunii Românii au talent, a cărei premieră are loc mâine, februarie 2022, la Pro TV. Andra a dezvăluit ce aduce nou acest sezon și cum se înțelege cu ceilalți membrii de la masa juriului.

Emisiunea Românii au talent, sezonul 12, începe vineri, 4 februarie, la Pro TV, iar Andra a dat detalii, în calitate de jurat. De altfel, ea este cel mai vechi jurat al acestei emisiuni, în a cărei echipă se simte ca într-o familie. Artista a mărturisit ce aduce nou cel de-al 12-lea sezon al emisiunii Românii au talent și de ce publicul trebuie să urmărească în continuare acest show iubit.

Amintim că Sezonul 12 de Românii au talent are schimbări la masa juriului, iar din componența sa fac parte: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Bobonete.

Avem colegi noi la masa juriului, ne-am înțeles foarte bine, am râs, i-am cunoscut altfel decât îi știam până acum. A fost o plăcere. Pentru mine Românii au talent înseamnă familie, am crescut cu aceasta echipa.

Acum ei vin să fie recunoscuți și in țară. Au povești extraordinare, m-am emoționat până la lacrimi, mi se pare important când se întâlnește povestea cu talentul.

„O să am grijă înainte de live-urile de la Românii au Talent să nu mă întâlnesc cu nimeni. Dacă luăm partea bună a acestei pandemii, am reușit să ăi atragem pe oamenii aceia care aveau contracte în străinătate și nu au putut să vina.

Afișând o siluetă de zile mari, Andra a mărturisit și ce dietă ține, după ce în pandemie a ajuns la 70 de kilograme.

„M-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 decembrie, am văzut ca ea slăbise 7 kg, am zis că și eu pot. Așa că de la 1 decembrie am injumătățit porțiile de mâncare.

În pandemie m-am îngrășat pentru că atunci am simțit că pot mânca ce vreau, după atâția ani de carieră, cum nu au mai fost concerte… și așa am ajuns la 70 de kg. Am simțit că trebuie să slabesc, dimineața aveam 63,5 KG.”, a dezvăluit Andra.