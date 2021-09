Mihai Bendeac a presimțit moartea lui Ion Caramitru? Ce a făcut juratul iUmor cu o zi înainte de moartea actorului VIDEO

Mihai Bendeac a aflat cu mare tristețe de trecerea în neființă a lui Ion Caramitru chiar în timpul unui spectacol. Acesta a mărturisit și un fapt petrecut în legătură cu Ion Caramitru, chiar înainte cu o zi ca marele actor să părăsească scena vieții. Să fi presimțit oare Mihai Bendeac moartea lui Ion Caramitru sau ceva în legătură cu acesta?

Mihai Bendeac s-a arătat nespus de întristat după moartea celui pe care l-a considerat ”o istorie a teatrului” și deplânge pierderea acestuia. El a povestit ce s-a întâmplat cu o zi înainte ca vestea să zguduie cinematografia și teatrul românesc.

”A avut loc o întâmplarea foarte, foarte ciudată. Sâmbătă seara, acum două zile, înainte să mă culc, am văzut, nu știu ce mi-a venit, am văzut un interviu pe care l-a dat pentru „Profesioniștii”, pe care l-a avut cu Eugenia Vodă.

Eu văzusem prima ediție „Profesioniștii”, când a fost, după care a mai venit la încă o ediție după 10 ani și pe asta, a doua, nu o văzusem. Și, profitând de faptul că a apărut pe Youtube, am văzut-o. Iar a doua seară, adică aseară, cum ar veni, duminică, pentru că noi am avut spectacol, în timpul spectacolului, efectiv, regizorul tehnic, ne-a anunțat că a murit! Și mi s-a părut ireal faptul că am simțit cu o seară înainte să mă uit fix la acel interviu.

E o pierdere uriașă, o pierdere colosală pentru teatrul românesc. Mai multe nu pot să spun. Am simțit că la aplauze, aseară, la spectacol, să anunțăm și noi publicul de trecerea lui în neființă și să ridicăm aplauzele de aseară pentru dumnealui! Cam asta aș putea să spun!”, a conchis Mihai Bendeac pentru actualitate.net.