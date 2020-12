Mihai Albu, umilit de Iulia înainte de sărbători. Designerul e disperat: ”Iar alertarea Poliției Române”

Războiul dintre Iulia și Mihai Albu continuă! Cei doi au rupt orice legătură, în afară de cea legată de fiica lor. Se pare că orice ar face cele două vedete nu se pot înțelege cu privire la vizitele pe care trebuie să le facă micuța și la tatăl său. Designer-ul a postat un mesaj disperat pe pagina sa oficială de Facebook.

Foștii soți Albu nu-și pot încheia odată socotelile, consideră fanii care sunt șocați de felul în care merg lucrurile între ei. În timp ce designer-ul de pantofi susține că nu mai poate cu această situație și că dorește să se rezolve odată problemele ca în zilele indicate de lege să-și vadă fiica Iulia mărturisește că s-a săturat și ea să fie jignită de fostul partener.

”Intenția este ca partenerul ei să îmi ia locul în viața fetiței. Nu de mult, individul mi-a spus că el este tatăl legal al copilului, în fața fetiței. Atunci dacă aveam un pistol… Este foarte greu să răspunzi la așa ceva.Eu îi reproșez că mă vorbește în fața copilului doar de rău. Îi spune că sunt ”boșorog expirat”, așa mi-a spus fetița, care m-a întrebat ce înseamnă și eu a trebuit să îi explic”, a declarat bărbatul la Antena Stars.

„Weekendul trei din luna este weekendul nostru. Mă prezint la ușă, nimeni acasă. Din păcate încă o nesocotire a Hotărârii Judecătorești…iarăși alertarea Protecției Minorului și a Poliției Române. Ajung din nou acasă fără copil, mama criză de plâns și tensiune. Tot aștept reacțiile autorităților competente…oare până când?? „, a fost mesajul lui Mihai Albu.

„Fosta soție are o atitudine mai beligerantă, mai conflictuală. Nu doar cu mine, ci cu toată lumea, dar toate se vor hotărî în instanță. Eu cu Iulia comunicăm foarte rar. Nu mai avem ce să ne spunem, vorbim doar despre copil. Lucrurile se văd altfel dintr-o parte. Am fost fericit în căsătoria cu ea, până a apărut găina, cu un an înainte de divorț. Nu vreau să despic firul. Una e imaginea publică: a început să plimbe găina pe toate bulevardele Bucureștiului și alta e… Ceea ce s-a întâmplat. Cu găina e una, dar e vorba de găina în timpul căsniciei. A mers totul foarte bine, de aia am ajuns la divorț. Nu ne mai înțelegeam. Au intervenit discuții. Eu nu am de spus cuvinte rele la adresa mamei copilului meu”

Mihai Albu (Sursa: playtech.ro)