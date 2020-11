EXCLUSIV Mihai Albu, clipe tulburătoare din cauza fostei soții: ‘Mama mea de 92 de ani stă cu pastile sub limbă, să nu facă infarct!’

Scandalurile dintre foștii soți Albu s-au acutizat, la vreme de pandemie. Mihai vrea să-și viziteze fiica, însă Iulia nu respectă întocmai decizia judecătorească. Lucrurile s-au inflamat după ce vestitul designer a făcut, la Antena Stars, o declarație total neinspirată, care i-a adus o plângere la Poliție, din partea Iuliei. Mihai a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre această situație, din cauza căreia suferă și mama lui, în vârstă de 92 de ani, bolnavă de inimă.

Era o metaforă, Iulia și iubitul ei mi-au zis să-mi văd de drum, să nu mai insist să-mi văd copilul. Sunt și eu tată, îmi iubesc enorm fiica, am dreptul să o văd pe Mikaela de două ori pe lună, în primul și în al treilea weekend, mi-e foarte dor de ea, e singurul meu copil. Nimeni nu-mi înțelege durerea. De ce, dacă am o hotărâre judecătorească, trebuie să cer ajutorul Poliției, ca să-mi îmbrățișez fata? Nu mi se pare normal. A fost o acuzație nefondată, de aceea nici nu a fost luată în considerare.

Nu, nu am reușit să o văd nici de data aceasta, din cauza ultimelor scandaluri, dar am vorbit cu Mikaela la telefon, i-am urat ”La mulți ani!”, îi pregătisem și un cadou frumos. O să i-l dau când ne vom revedea.

Conform deciziei judecătorești, anul acesta ar trebui ca ea să vină la mine, de Crăciun, e rândul meu să petrec cu ea. Mereu i-am împodobit bradul, a avut mereu un dar, și în anii în care stătea de Sărbători cu mama ei. Sper ca, de Sărbători, fosta mea soție să-mi dea copilul. Și mama mea e tare tristă, are 92 de ani, vrea să mai apuce să-și vadă singura nepoată, să-i citească povești, o adoră pe Mikaela. Din cauza scandalurilor cu Iulia, mama a făcut puseuri de tensiune, noroc că are pastile în casă, le pune sub limbă, ca să nu facă infarct.