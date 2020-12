EXCLUSIV Iulia Albu, decizie de ultimă oră: îl dă în judecată pe Mihai Albu. Câți bani îi cere și care este motivul incredibil

Foștii soți Iulia și Mihai Albu au fost, și la vreme de pandemie, într-un conflict de proporții. După “tirul” de acuze si injurii care i-au fost aduse de către fostul ei soț pe micile ecrane, dar și în privat, pe conturile sociale, Iulia Albu a decis să-i dea replica direct in Tribunal, unde își invită fostul soț, chiar de Sărbători! Contactată de reporterii Playtech.ro, Iulia a menționat că s-a săturat până peste cap să mai fie jignită de tatăl fetiței ei, de care a divorțat în urmă cu opt ani.

Iulia Albu se teme să rămână singură în prezența fostului soț, după ce el a declarat la tv: ”Dacă aveam un pistol…”

Iulia Albu e decisă să-și caute dreptatea în tribunal. Mihai Albu a acuzat-o că nu îi dă fetița, conform programului stabilit de judecători, și i-a adus un munte de injurii, fiind numită de către fostul ei soț “perversă” și “mincinoasă”, dar și sugerând că aceasta nu ar fi o mamă bună pentru Mikaela. Mai mult, Iulia ceruse, luna trecută, un ordin de restricție, în urma declarației făcute de Mihai, la Antena Stars: ”Intenția este ca partenerul ei să îmi ia locul în viața fetiței. Nu de mult, individul mi-a spus că el este tatăl legal al copilului, în fața fetiței. Atunci dacă aveam un pistol… Este foarte greu să răspunzi la așa ceva.

Eu îi reproșez că mă vorbește în fața copilului doar de rău. Îi spune că sunt ”boșorog expirat”, așa mi-a spus fetița, care m-a întrebat ce înseamnă și eu a trebuit să îi explic”. De atunci, Iulia Albu se teme să rămână singură în prezența lui. Reporterii Playtech.ro au aflat că, urmare a tuturor scandalurilor, Iulia Albu a decis să-l dea în judecată pe Mihai Albu, căruia îi va cere și daune morale: ”Nu permit nimănui să șteargă pe jos cu numele meu! Îl dau în judecată pentru toate injuriile aduse și voi cere și daune morale pe măsura prejudiciului de imagine pe care mi l-a adus”.

Mihai Albu: Am fost fericit în căsătoria cu Iulia, până a apărut găina, cu un an înainte de divorț”

Iulia și Mihai au divorțat în 2012, după un mariaj aparent fericit, de 9 ani. Mihai Albu declara, la PRO TV, la acea vreme:

„Fosta soție are o atitudine mai beligerantă, mai conflictuală. Nu doar cu mine, ci cu toată lumea, dar toate se vor hotărî în instanță. Eu cu Iulia comunicăm foarte rar. Nu mai avem ce să ne spunem, vorbim doar despre copil. Lucrurile se văd altfel dintr-o parte. Am fost fericit în căsătoria cu ea, până a apărut găina, cu un an înainte de divorț.

Nu vreau să despic firul. Una e imaginea publică: a început să plimbe găina pe toate bulevardele Bucureștiului și alta e… Ceea ce s-a întâmplat. Cu găina e una, dar e vorba de găina în timpul căsniciei. A mers totul foarte bine, de aia am ajuns la divorț. Nu ne mai înțelegeam. Au intervenit discuții. Eu nu am de spus cuvinte rele la adresa mamei copilului meu. Mi se pare foarte interesant ce face, s-a implicat în lumea modei, relația dintre noi nu a mai funcționat. Tatăl meu a fost din zona Alba Iulia și de asta ne cheamă Albu. Acum jocurile de cuvinte au trecut în partea cealaltă. La divorț, numele a fost parte din negociere. Și-a construit întreaga carieră pe numele acesta și mi se pare normal să-l păstreze. Că mă deranjează, e altceva”. Foștii soți au o fiică superbă, Mikaela.