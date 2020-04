Mihaela Rădulescu și Felix s-au despărțit? Indiciile care arată separarea dintre cei doi

Într-o țară muncește, în alta trăiește, în alte țări își vede iubitul. Este posibil ca acest salt din piatră în piatră să le fi înecat iubirea? Indiciile care arată separarea dintre cei doi.

În cinci ani de relație, Felix și Mihaela Rădulescu au avut parte și de momente tensionate, în urma cărora, la un moment dat, au fost pe punctul de a pune ”stop” relației. Unul dintre acestea este legat de faptul că, la început, vedeta nu îi cunoștea partenerului tabieturile de burlac și îi umbla prin lucruri, din dorința de a-i face o surpriză, motiv pentru care sportivul și-a ieșit din minți.

Acea neînțelegere a devenit istorie, căci au urmat și alte ”teste”, cum ar fi cel din prezent. Perioada dificilă provocată de pandemie i-a prins pe cei doi separați ori, poate, au hotârât să fie despărțiți pentru un moment, dacă ar fi să ne ghidăm după cele afișate de vedetă în mediul online.

Felix este în Elveția de o vreme și își ocupă timpul făcând ordine și plimbându-se prin munți. Pozele îl arată un gospodar liniștit, însă tot ele mai arată și că nu mai are amintiri cu Mihaela, imaginile cu aceasta nemairegâsindu-se pe contul lui de socializare. Pe de cealaltă parte, nici diva de la Monaco nu pare să aibă un tonus bun. Chiar dacă de pe contul ei amintirile nu lipsesc, ea a postat în ultima vreme numai mesaje motivaționale și nicio imagine cu Felix.

„Dupa ce l-am cunoscut, a fost si mai grav – am realizat ca traiesc si iubesc un om care nu intelege frica sau pericolul asa cum le definim noi, dar am vazut de la bun inceput si disciplina extraordinara in care face absolut tot. N-am cunoscut pe nimeni atat de minutios, atat de perfectionist, atat de organizat si de echilibrat. Apoi, ar mai fi cateva detalii cu care m-a cucerit, dar nu vrei sa le auzi”, a răspuns Mihaela Rădulescu la întrebarea care este talentul cu care a cucerit-o partenerul, pusă de Corina Caragea.