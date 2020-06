Mihaela Rădulescu, adevărul despre relația cu Felix. Mesajul care spune tot

După ce cu doar câteva zile în urmă amenința că se retrage din viața publică și de pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a făcut o postare șoc pe pagina proprie de Instagram. Vedeta a pozat cu trupul perfect la vedere și a împărtășit fotografia cu fanii virtuali.

Mihaela Rădulescu a spus adevărul despre relația cu Felix. Mesajul care arată adevărul

Mihaela Rădulescu, în urmă cu o săptămână, a făcut un anunț șoc pe pagina sa de socializare. Vedeta TV spunea atunci că se retrage din showbiz și de pe rețelele de socializare. Mihaela Rădulescu mai spunea că se va dedica proiectelor și pasiunilor personale.

Nu a reușit să stea decât câteva zile departe de acestea. Mihaela Rădulescu, în urmă cu puțin timp, a postat pe pagina personală de Instagram prima fotografie după revenire. Vedeta TV a postat o fotografie cu ea întinsă pe iarbă, cu trupul perfect lucrat la vedere, precum și cu un zâmbet larg pe față.

Mihaela Rădulescu și-a salutat fanii de pe Instagram

Postarea a fost însoțotă de mesajul ”Bună”. Mihaela Rădulescu, imediat după asta, a postat și o fotografie cu iubitul său de care se spune că s-ar fi despărțit, Felix Baumgartner.

Probabil că Mihaele Rădulescu a vrut astfel să demonstreze gurilor rele că nu s-a despărțit de iubitul austriac și că sunt încă împreună. Astfel, se poate observa că cei doi sunt mai fericiți ca niciodată.

Anunțul Mihaelei Rădulescu cu retragerea din showbiz și de pe rețelele de socializare

„For now. Nu știu cum fac alții, dar eu fac acest „detox“ de rețele sociale din când în când, mai ales după o perioadă atât de lungă în care am trăit prea mult în online, toți. Măsura, în toate, e o „cheie“pe care o folosesc fără ezitare, tocmai ca să tai orice început de dependență, oricare ar fi natura ei.

Cei care mă urmăriți de mai mult timp, știți că am obiceiul să dispar cu zilele sau chiar săptămânile, deci procedura nu vă surprinde. Alții, mai puțin dispuși să accepte o simplă rigoare personală, găsesc imediat explicații paralele, exact ca din universuri paralele – sigur i s-a întâmplat ceva, sigur e vreun dezastru în amor sau vreo tulbure problema existențială” scria cu ceva timp în urmă Mihaela Rădulescu pe Instagram.