Mihaela Rădulescu se retrage din showbiz. Care este motivul deciziei radicale

Dă showbiz-ul pentru libertate. Mihaela Rădulescu părăsește, pentru moment, zona. Un dezastru în amor? O problemă existențială? Înainte de a le spune fanilor ”pe curând” s-a asigurat că lasă în urmă și câteva argumente.

Motivul pentru care Mihaela Rădulescu se retrage din showbiz

După ce mai bine de câțiva ani s-a retras de pe sticlă, acum, fosta prezentatoare TV a uimit cu anunțul său. Diva a luat decizia de a se retrage din lumea mondenă, inclusiv de pe rețelele de socializare. Anunțul a fost publicat pe Instagram și începe simplu, susținând că vrea să intre într-un program de ”detoxifiere”.

Vedeta a notat că simte nevoia de relaxare, de calm, de urcat pe ”coclauri”, dar mai ales, așa cum susține, ”să îmi țin mintea ocupată cu ce vreau eu să fac”.

„Dacă pare vreun soi de egoism, vă asigur că nu e”

„For now. Nu stiu cum fac altii, dar eu fac acest „detox“ de retele sociale din cand in cand, mai ales dupa o perioada atat de lunga in care am trait prea mult in online, toti. Masura, in toate, e o „cheie“pe care o folosesc fara ezitare, tocmai ca sa tai orice inceput de dependenta, oricare ar fi natura ei. (…) Am recapatat toti niste culoare de libertate, iar eu simt nevoia sa le folosesc excesiv.

Sa ma duc pe coclauri, sa merg pe jos, sa ma uit la amanuntele spectaculoase ale naturii, de la melci la… stele, sa imi tin mintea ocupata cu ce vreau sa fac, cu ce muncesc, cu gandurile, dorurile si placerile mele, nu ale altora. Daca pare vreun soi de egoism, va asigur ca nu e. Daca pare o idee buna, va asigur ca merita incercata, din cand in cand. Pe curand. ✌️”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul de Instagram, înainte de a dispărea din mediul online.