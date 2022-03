Mihaela Buzărnescu s-a despărțit, după doar șase luni, de Marco Dulca, jucătorul de la Chindia Târgoviște, fiul lui Cristi Dulca, antrenorul naționalei feminine de fotbal. Deși păreau să aibă o relație frumoasă, în ciuda faptului că tenismena este cu 11 ani mai în vârstă, cei doi i-au pus punct. Mihaela Buzărnescu l-a acuzat pe fostul iubit, într-o postare pe o rețea socială, de comportament abuziv.

Mihaela Buzărnescu a avut o relație de șase luni cu Marco Dulca, fotbalistul celor de la Chindia Târgoviște și jucător în naționala României care a participat la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokio, în vara trecută. La aceeași competiție a luat parte și Buzărnescu. Marco este fiul lui Cristi Dulca, fostul fotbalist de la Rapid și U. Cluj, actualul selecționer al naționalei de fotbal feminin.

Mihaela Buzărnescu și Marco au format un cuplu ce părea fericit, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Jucătoarea de pe locul 121 WTA are 33 de ani, cu 11 mai mulți decât fundașul echipei de Liga 1. Însă, cei doi păreau fericiți, dovadă și fotografiile postate în tot acest timp pe rețelele sociale. Ei și-au petrecut Crăciunul trecut în exoticele Insule Maldive din Oceanul Indian, pentru ca Revelionul să-l facă în stațiunea de schi Bukovel, din Ucraina, alături de familia fotbalistului.

Miki Buzărnescu și Marco Dulca s-au despărțit, brusc, săptămâna trecută. Tenismena și-a modificat profilul pe Twitter, postând și un mesaj motivațional.

Buzărnescu a revenit, însă, pe Instagram, cu o postare în care îi aduce acuzații grave fotbalistului. Ea îl acuză de comportament abuziv, susținând că a fost insultată și umilită pe toată durata relației.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, rănile, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a scris Mihaela Buzărnescu, pe rețeaua socială, conform gsp.ro.