Mihaela Buzărnescu se bate și pentru Simona Halep la JO 2020. Ce adversară va avea singura jucătoare româncă de la Tokyo

Mihaela Buzărnescu se bate și pentru Simona Halep la JO 2020. Jucătoarea de 33 de ani este singura reprezentantă a României în proba de simplu a turneului olimpic de tenis de la Tokio. Toate celelalte jucătoare calificate, în frunte cu Simona Halep și Sorana Cîrstea, s-au retras din cauza accidentărilor sau a altor probleme personale.

Sunt atât de mândră şi onorată că reprezint România şi sper să joc bine pentru că în ultima vreme joc mai bine şi mă simt mai bine şi sper să vină nişte meciuri bune. Aş fi plătit eu ca să fiu acolo, pentru că îmi doresc enorm acest lucru şi mă bucur că s-a realizat.

Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Mă las de tenis după aia! Nu, glumesc! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci ştiu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo”, a mai declarat Mihaela Buzărnescu înainte să plece la Tokyo”, a declarat Mihaela Buzărnescu înainte de plecarea spre Tokio.