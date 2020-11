Mihaela Borcea, mesaj-surpriză pentru fostul ei șofer. Nici lui Borcea nu i-a spus asta

Mihaela Borcea este mai fericită ca niciodată. Femeia de afaceri trăiește o poveste de iubire cu Sorin Rap, bărbat care i-a fost cândva șofer, alături de care pare că și-a găsit liniștea după divorțul de Cristi Borcea.

Conform Click, inițial, când s-au cunoscut, Sorin Rap era polițist, locuia într-o garsonieră de 40 mp primită de la ANL în Militari, conducea o mașină cu un preț accesibil și își făcea vacanțele la mare. După ce a început o relație cu Mihaela Borcea, a renunțat la hainele bleumarin, a început să poarte geci scumpe, locuiește cu iubita într-o vilă de lux și îi conduce X5-ul de 50.000 de euro. Dar nici el nu s-a lăsat mai prejos și o răsfață pe doamna lui cu fiecare ocazie. Drept dovadă stau imaginile cu cei doi surprinse de fotoreporteri. El o însoțește pe Mihaela peste tot și este atent de fiecare dată cu bagajele, pe care nu le lasă niciodată în grija femeii.

Timpul a trecut, dar iubirea lor a rămas la aceleași cote înalte: „La mulți ani, iubitule! Tu ești povestea mea de dragoste!! Ești în tot ceea ce fac. În tot ceea ce văd, în tot ceea ce ating. Ești în ceea ce visez. Tu reprezinți cuvintele care-mi umplu paginile vieții în fiecare zi. Nu pot să-ți spun cât de mult îți doresc binele și cât te iubesc! Îți mai doresc ca Îngerul Păzitor să rămână mereu cu tine, protejându-te de rău și de dificultăți, să te sprijine în momente de disperare și tristețe. Fie ca dragostea noastră să fie acea stea călăuzitoare care îți va lumina calea vieții mulți, mulți ani lungi. Și ține minte că dragostea mea pentru tine este veșnică! Te iubesc!”, i-a declarat Mihaela lui Sorin

Mihaela Borcea și Sorin Rap și-au început povestea de iubire în toamna anului 2015, după o vreme în care au ținut-o ascunsă de ochii lumii, ba chiar au negat-o.

„Omul este șoferul meu. Nu am nici o relație de alt tip cu el, doar una strict profesională. Mi-a fost prezentat de cineva și l-am ajutat pentru că știam care este situația lui. Am mai mulți șoferi. Problema este că sunt o femeie cunoscută și se fac mereu speculații pe seama mea. De cinci ani sunt un om liber și nu e cazul să fiu implicată în asemenea scandal. Îmi văd de copii, de sănătatea mea. Zilnic îmi fac perfuzii, iar sâmbătă am revenit în țară după un tratament de o săptămână la o clinică în Viena. N-am timp de prostii”, spunea fosta soție a lui Cristi Borcea în aprilie 2016.