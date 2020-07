Mihaela Borcea, mai fericită ca niciodată. Cum a fost surprinsă alături de iubit

Mihaela Borcea este în culmea fericirii, alături de bărbatul care-i face zilele mai senine. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Cristi Borcea? Dragostea plutește în aer.

Mihaela și Cristi Borcea au decis deja de mai bine de 11 ani să-și trăiască viețile separat, desigur că micuții cărora le-au dat viață vor rămâne veșnic în atenția amândurora. În timp ce afaceristul a făcut încă trei copii și s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, Mihaela trăia o poveste de dragoste în tihnă cu Sorin Rap, care i-a devenit din angajat iubit. Cu toate că mulți nu au putut crede în povestea lor, pentru că a început nesigur, cei doi se înțeleg minunat și la doi ani de când s-a aflat despre ei.

La 50 de ani, Mihaela este o femeie împlinită și fericită, deși relația actuală nu duce lipsă de bârfe și scandaluri. Rrecent, paparazzi ciao.ro i-au surprins pe amorezi giugiulindu-se ca doi tineri îndrăgostiți la malul mării. Frumosul cuplu s-a distrat la maximum în timpul petrecut împreună, preț în care nu și-au ascuns deloc sentimentele și nu au ținut deloc cont de ce ar putea spune gurile rele sau la cum s-au uita ochii curioșilor.

„Cel mai important lucru și cel mai important dar e sănătatea. Datorită unor priorități, am neglijat sănătatea. Copiii sunt cel mai frumos moment, tind spre perfecțiune și zic că am reușit până acum să-i duc pe un drum bun. Un moment greu a fost momentul divorțului. Eu și Cristi formăm în continuare o echipă și se vede acest lucru și toate lucrurile sunt bine. El e a fost cel care a creat toate aceste proiecte și eu le-am dus mai departe. Au fost multe momente grele, dar a doua zi o luam de la capăt. Am luat-o de multe ori de la capăt. Patrick e foarte bine, e sănătos, arată bine, frumos, e baiatul mamei și al tatălui. Despre iubită vorbește cu tata, dar mi-aș fi dorit să vorbească și cu mine. Melissa nu a avut până acum nicio tentativă de genul ăsta (n.r. să aibă iubit)””

